Vicepresedinte ANRE: Vom liberaliza piata de energie prin legislatia secundara

"Cu investitiile pe care le-am facut in regenerabile, vom atinge tintele pentru 2020, dar marele semn de intrebare este ce ne asteapta dupa. Planul National de Energie si Schimbari Climatice trebuie negociat pana in decembrie. Insa de doua luni nu mai avem un ministru cu care sa avem discutii constructive si nici Parlamentul nu raspunde la semnalele pe care le dam din iulie. In iulie s-au intamplat doua lucruri: avizul motivat de la Comisia Europeana pe gaze naturale si publicarea in Jurnalul Oficial al UE al Regulamentului 943 si Directivei 944", a spus Bege, in cadrul unei conferinte de profil.El a subliniat ca ANRE a notificat comisiile de specialitate din Parlament ca trebuie adoptate de urgenta modificarile la OUG 114, astfel incat noile calendare de liberalizare sa fie legiferate."Am facut o analiza, am trimis informari in Senat, in Camera Deputatilor, in comisiile de specialitate, am atras atentia ca trebuie luate niste decizii urgente, pentru a evita anumite efecte ale acestor acte normative. Au trecut patru luni si lucrurile nu s-au schimbat cu absolut nimic. Impreuna cu Ministerul Energiei, am avut negocieri cu Comisia Europeana si am elaborat atat un proiect de ordonanta de urgenta, cat si un proiect de lege, agreate cu Comisia Europeana. Speram ca acest Guvern care s-a instalat ieri va avea puterea sa ia acele masuri", a continuat oficialul ANRE.Bege a aratat ca masurile trebuie luate pana la finele anului si nu mai este timp pentru procedura parlamentara, astfel ca ANRE va modifica legislatia secundara pentru a introduce calendarul nou de liberalizare agreat cu Comisia Europeana, potrivit caruia piata va fi complet dereglementata la 1 iulie 2021."Problema este ca timpul ne preseaza foarte mult. Regulamentul 943 prevede foarte clar ca este sarcina autoritatilor de reglementare sa identifice si sa inlature orice bariera pentru formarea preturilor libere pe piata angro. In Romania, acest lucru este ingradit prin OUG 114, astfel ca trebuie sa gasim solutii pana la finele anului", a precizat Bege.Potrivit acestuia, nu mai este posibila modificarea OUG 114 pana la finele anului, nici in Guvern, nici in Parlament."Este motivul pentru care ne-am gandit si vom veni cu o modificare a Ordinului 10, care prevede cum se aloca cantitatile de energie electrica de la producatori catre furnizorii de ultima instanta prin contracte reglementate. Saptamana aceasta vom publica un proiect de ordin care prevede reducerea cantitatilor de energie catre furnizorii de ultima instanta la 60% de la 1 ianuarie 2020, la 40% de la 1 iulie 2020 si la 20% de la 1 ianuarie 2021, urmand ca de la 1 iulie 2021, piata sa fie complet liberalizata", a precizat reprezentantul reglementatorului.El a adaugat ca ANRE a prevazut in proiectul de lege propus Parlamentului ca, la 1 iulie 2021, pe langa liberalizarea pietei angro, sa fie liberalizata si piata cu amanuntul, la consumatorii casnici."Este un lucru foarte important, pentru ca pastrand preturile reglementate la retail nu va exista niciodata o concurenta curata in piata. Speranta mea este ca, la 1 iulie 2021, sa avem o piata de energie electrica complet libera, pe retail si angro, si, pana atunci, sa putem pregati pietele sa fie suficient de mature ca sa nu mai existe nicio problema", a conchis Bege.