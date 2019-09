Producatori: Forma actuala a Legii resurselor hidrominerale va inchide fabrici, va pagubi administratiile locale si va scumpi apa

"Dupa cum se tot repeta, 'Iadul este pavat cu bune intentii', la fel stau lucrurile si in ceea ce priveste anumite initiative legislative. Ajunsa la Senat pentru a primi aviz favorabil, legea va produce confuzie in anumite cazuri, va inchide fabrici, va pagubi administratiile locale, care nu vor beneficia cu aceasta ocazie de niste bani, si va duce la scumpirea apei la raft. Punctual, producatorii au sesizat cateva dintre cele mai arzatoare probleme care vor aparea in urma adoptarii acestei legi.Astfel, se scumpeste apa de izvor si de masa imbuteliata, proiectul prevede introducerea redeventei pentru apele de izvor si de masa, de patru euro/metru cub, aceasta fiind cea mai mare taxare din UE.Drept urmare, pretul de vanzare la raft, pentru apele de izvor si de masa imbuteliate, va creste cu minim 10%", se mentioneaza intr-un comunicat de presa al Asociatiei.Potrivit sursei citate, acest proiect restrictioneaza dreptul populatiei de a consuma zilnic o apa potabila de calitate, la un pret accesibil."Un alt efect al redeventei, dar si al implementarii dispozitiilor prezentului proiect va fi inchiderea multor fabrici, ceea ce este dramatic atat pentru industrie, cat si pentru consumatori", noteaza producatorii din industria apei.APRIA remarca faptul ca nu se face o distinctie clara intre ce reprezinta apa de izvor si ce reprezinta apa minerala, iar definitiile pun pe o treapta superioara apa minerala naturala, dar cuantumul redeventelor este acelasi."Existenta unor neclaritati pun in dificultate respectarea legii. O alta problema o reprezinta dubla taxare la apele de izvor si de masa, deoarece redeventa nu exonereaza producatorul de plata altor taxe sau contributii datorate, conform reglementarilor legale in vigoare. Nu in ultimul rand, administratiile locale nu vor beneficia de banii incasati din redeventa, astfel incat sa poata investi in infrastructura, intreaga valoare incasata se va 'varsa' la bugetul de stat. Asa stand lucrurile, acest proiect de lege in actuala forma ar fi doar inca o lege care vine in folosul statului si nicidecum al populatiei, o lege care sa aduca un plus de castig statului", sustine asociatia de profil.Guvernul a adoptat, in data de 23 mai 2019, un act normativ privind resursele hidrominerale care vizeaza distribuirea unei parti din redevente comunitatilor locale si reguli mai clare si simplificate la incheierea contractelor de concesiune pentru investitori.Proiectul de lege privind resursele hidrominerale se afla in lucru la comisiile permanente ale Senatului. Conform datelor de pe site-ul Senatului, actul normativ are termen de adoptare tacita de 45 de zile de la data de 1 iulie 2019, respectiv cel tarziu pe 11 octombrie 2019.