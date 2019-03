Apsotila si ce alte formalitati cunosc schimbari la ora actuala

Acte notariale;

Documente emise de autoritati, functionari ai statului, de la ministerul public, grefier, executor judecatoresc;

Acte administrative;

Certificate oficiale cum sunt cele de inregistrare, viza de investire, legalizari de semnatura;

Documente emise de agenti diplomatici sau consulari.

Dovada nasterii sau a faptului ca o persoana este in viata;

Dovada decesului;

Pentru a intregistra casatoria sau dimpotriva, separarea sau dupa caz anularea unei casatorii;

Pentru adoptii;

In vederea solicitatii cetateniei;

Absenta cazierului.

Apostila este necesara pentru acele acte pe care dorim sa le folosim pe teritorii straine tarii de provenienta. Poate fi solicitat acest serviciu la prefectura, la tribunal sau sedii de birouri de traduceri ce pot oferi servicii complete.Apostila se poate aplica pe actul in original, pe varianta tradusa, asadar solicitand acest lucru la acelasi birou unde ati realizat si traducerea este o metoda mai practica. Este cazul celor de la servicii-traduceri.ro , acolo unde astfel de servicii sunt posibil de accesat.De ce ar fi necesara apostila? Pentru a demonstra in statul in care dorim sa folosim un act ca acesta este valid in tara de provenienta, este emis conform legii, are semnaturile care trebuie si deci respecta toate cerintele despre validitatea lui.Eliminarea apostilei pentru documente oficiale emise de un stat membru UE nu este singura masura. Legalizarea este si ea inclusa in lista de formalitati exclusa. Asta inseamna un avantaj pentru cetateni europeni.Ce nu s-a schimbat insa se refera la acele situatii in care apostila nu ar fi fost necesara, ci o supralegalizare - acest serviciu este de asemenea disponibil si in cadrul birourilor de traduceri cu servicii multiple, precum Inova Translations. Aici vorbim despre actele ce vor fi folosite in state ce nu fac parte din Conventia de la Haga.Regulamentul european recent intrat in vigoare ce presupune excluderea necesitatii de apostila pentru anumite documente se refera la:Asadar, cei care se regasesc pe teritorii straine si trebuie sa faca dovada unui statut marital spre exemplu, nu vor mai prezenta autoritatilor competente acte cu apostila.Situatiile in care aceasta birocratie nu va mai fi necesara pot fi:Ca element de noutate a regulamentului nou anuntat exista si alte aspecte avantajoase. Simplificarea formalitatilor privind traducerile include si faptul ca o traducere autorizata ce a fost realizata de persoana calificata sa efectueze traduceri, cu drept intr-un stat membru, este acceptata in toate statele membre.In cazul Spaniei, o traducere autorizata de la un traducator din tara, nu era valabila. Acum insa, nu va mai fi nevoie de realizarea unei traduceri in tara in care se prezinta documentul.Desigur ca astfel de masuri sunt o bucurie pentru cei care s-au lovit de-a lungul timpului de cereri din partea autoritatilor competente de a prezenta acte in variate forme.Apostila era nu doar un serviciu extra, dar procedura poate fi urmata de refuz in unele cazuri - cand spre exemplu actul era plastifiat. Exista o controversa a acestei abordari.Cei care practica acest gen de pastrare a actelor doresc sa se asigure ca nu vor aparea deteriorari de orice fel, in timp ce autoritati competente spun ca astfel de acte isi pierd asadar validitate, cum ar fi cazul in care apostila nu poate fi pusa.O prima masura de a rari birocratia a fost poate aceea de a nu mai taxa apostilarea, dar iata ca acum aceasta nici nu mai este necesara. Totusi este bine sa va informati corect despre proceduri si ce acte trebuie prezentate in tarile membre UE si mai ales in cele care nu sunt membre UE.Unele birouri de traduceri au colaborari cu specialisti si va pot sfatui despre ce alte tipuri de servicii veti mai avea nevoie - supralegalizari spre exemplu.Inova Translations este un bun exemplu in acest caz. Biroul de traduceri se regaseste cu sediul fizic in Bucuresti, dar disponibilitatea echipei in cadrul paginii oficiale online se adreseaza publicului larg.