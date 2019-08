Cum s-ar solutiona litigiile fiscale dupa ultimele propuneri de modificare a Codului de procedura fiscala

Astfel, in cadrul primul proiect de ordonanta se propune transpunerea in legislatia nationala a prevederilor Directivei (UE) 2017/1852 a Consiliului din 10 Octombrie 2017 privind mecanismele de solutionare a litigiilor fiscale in Uniunea Europeana (in continuare "Directiva 1852" sau "Directiva"), iar prin intermediul celui de-al doilea proiect de ordonanta se aduc modificari substantiale regulilor de procedura fiscala.In ceea ce priveste primul proiect de ordonanta, respectiv transpunerea Directivei 1852, trebuie precizat ca Romania avea obligatia de a asigura transpunerea acestor prevederi, inca de la data de 30 iunie 2019.In mod firesc, identic cu obiectivul Directivei, primul Proiectul de Ordonanta urmareste asigurarea unui cadru legal pentru contribuabil in scopul eliminarii interpretarii sau aplicarii diferite ale dispozitiilor acordurilor si conventiilor fiscale bilaterale, care prevad eliminarea dublei impuneri. In acest sens, prin transpunerea prevederilor Directivei in legislatia interna, se stabileste un mecanism de solutionare a litigiilor intre Statele Membre, in situatia in care apar interpretari si aplicari diferite cu privire la veniturile si, dupa caz, capitalurile societatilor contribuabile.Referitor la dispozitiile Directivei 1852 ce vor fi transpuse si in legislatia romana, acestea prevad un mecanism complex de solutionare a litigiilor fiscale in situatia in care un contribuabil se afla in fata unei duble impuneri.Pe scurt, in baza acestor noi prevederi, un contribuabil aflat in situatia unei duble impuneri, poate sesiza atat autoritatile romane cat si autoritatile din Statul Membru implicat, pentru a lamuri chestiunea litigioasa creata. Din momentul sesizarii, se declanseaza o procedura de "negociere" intre reprezentantii autoritatilor romane si reprezentantii Statului Membru implicat.Trebuie spus ca declansarea acestei proceduri nu impiedica contribuabilul sa utilizeze caile de atac impotriva deciziilor de impunere, respectiv contestatia administrativa si ulterior actiunea in fata instantei de judecata.In ceea ce priveste al doilea proiect de ordonanta, respectiv modificarea regulilor de procedura fiscala, acesta cuprinde un numar consistent de propuneri de modificare (nu mai putin de 95 de articole de lege), prin introducerea de noi articole si prin modificarea celor prezente.Pe langa propunerile de modificare ce tin mai mult de partea tehnica a procedurii fiscale si de conformarea la noile reguli privind prelucrarea datelor cu caracter personal, autoritatile romane doresc si o reasezare administrativa a sistemului fiscal.Astfel, definitia notiunii de "organ fiscal central", se modifica, iar pe langa A.N.A.F, ca organ fiscal central, este introdus si Ministerul Finantelor Publice. In plus, Proiectul de Ordonanta prevede ca incepand cu 1 ianuarie 2020, Ministerul Finantelor Publice preia de la A.N.A.F, Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili si directiile generale regionale ale finantelor publice, activitatea de solutionare a contestatiilor formulate impotriva titlurilor de creanta, precum si a altor acte administrative fiscale emise de organul central fiscal, posturile si personalul aferent acesteia.Mai trebuie spus ca in viziunea autoritatilor romane, modificarile propuse prin Proiectul de Ordonanta sunt favorabile mediului de afaceri deoarece au ca obiect imbunatatirea echilibrului in relatia dintre organele fiscale si contribuabili, simplificarea procedurilor de administrare a creantelor fiscale o mai buna claritate a textului de lege, eliminand interpretarile neunitare fie din partea organelor fiscale fie din partea contribuabililor.Analizand propunerile de modificare, putem spune ca acestea pot avea un impact pozitiv, intrucat acestea vin pe de o parte sa transpuna o parte a jurisprudentei create la nivelul instantelor de judecata romanesti, iar pe de alta parte reprezinta un remediu in cadrul interpretarii textelor de lege care nu ofereau suficienta claritate si care constituiau obiectul unor dispute intre autoritati si contribuabili.In acest sens, observam ca autoritatile romane propun introducerea posibilitatii reexaminarii deciziei de solutionare a contestatiei impotriva unei decizii de impunere, in situatii precum emiterea unei hotarari pentru dezlegarea de principiu a unor chestiuni de drept sau a unei decizii in recurs in interesul legii.De asemenea, reexaminarea deciziei de solutionare a contestatiei poate fi realizata in situatia in care anterior sau ulterior emiterii, Curtea de Justitie a Uniunii Europene emite un o decizie contrara interpretarii autoritatii fiscale.Propunerile de modificare vin sa clarifice si aspecte referitoare la cauzele de nulitate ale deciziilor de impunere, dar si chestiuni care tin de procedurile de esalonare la plata ori de posibilitatea contribuabilului de a solicita dobanzi.Nu in ultimul rand, prin propunerile de modificare se doreste si o regandire a sistemului de solutionare a contestatiilor administrative impotriva deciziilor de impunere. In acest sens, organul de solutionare a acestor contestatii trece din cadrul ANAF in cadrul Ministerului Finantelor Publice.Aceasta modificare vine sa acorde un mai mare grad de impartialitate deciziilor emise in solutionare contestatiilor.