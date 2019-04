Suntem constienti ca poluarea este una dintre cele mai grave probleme ale umanitatii, problema ce a condus la scaderea considerabila a calitatii aerului.Potrivit unor estimari ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii, peste sapte milioane de oameni mor anual din cauza poluarii atmosferice. Organizatia a atras atentia ca o problema reala o constituie si poluarea aerului din locuinte.In Romania, evaluarea calitatii aerului inconjurator este reglementata printr-o serie de acte legislative care transpun Directive Europene. Uniunea Europeana actioneaza la multe niveluri pentru a reduce expunerea la poluarea aerului: pe cale legislativa, prin cooperarea cu sectoarele responsabile de poluarea aerului, prin autoritatile nationale, regionale si prin organizatiile neguvernamentale si prin cercetare.Politicile UE vizeaza reducerea expunerii la poluarea aerului prin reducerea emisiilor si stabilirea de limite si valori tinta pentru calitatea aerului.Ca urmare, marii producatori de generatoare curent au implementat sisteme de management integrat (calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala) preocupandu-se permanent de calitatea produselor si serviciilor furnizate, pentru a se asigura ca acestea sunt conforme cu cerintele clientilor si nu au un impact semnificativ asupra mediului.Prin acest sistem se urmareste respectarea legilor si normativelor in vigoare, fara a pune in pericol viata sau sanatatea persoanelor implicate in instalarea, comisionarea, manipularea si utilizarea acestora. ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001Endress, un cunoscut producator generatoare pe piata romaneasca ofera doar produse conforme cu cele mai recente certificari internationale, cum ar fi:Directiva 2000/14 privind emisiile de zgomot. Aceasta impune o serie de proceduri in scopul de a limita impactul emisiilor de zgomot asupra mediului.Aceasta directiva implica masuri ce limiteaza eliberarea de gaze poluante in atmosfera, cu o atentie sporita la emisiile motoarelor cu combustie interna ce urmeaza sa fie instalate pe generatoare mobile pentru aplicatii non-rutiere.In cazul in care exista un risc de deversare de materiale, substante sau componente care sunt periculoase pentru mediu, acestea vor fi monitorizate si verificate in mod constant.Aceasta certificare dovedeste ca produsul a fost testat in conformitate cu normele de siguranta ale Statelor Unite ale Americii.Marca certifica faptul ca produsul este in conformitate cu normele de siguranta adoptate de catre statele membre ale Uniunii Europene.