Expertii MOREANU Law si specialistii in domenii conexe analizeaza principalele modificari aduse de noile Contracte FIDIC

Noile contracte FIDIC

Analiza generala asupra pietei de real estate, cu privire speciala asupra pietei constructiilor;

Prezentare generala privind Contractele FIDIC, cu accent asupra FIDIC "galben" si "rosu"?

Punerea in discutie preliminara a Noilor Contracte FIDIC emise in luna decembrie 2017;

Situatia Beneficiarului si relatia acestuia cu Inginerul;

Antreprenorul. Principalele drepturi si obligatii;

Interventia Echipei de project management in proiect;

Impartirea riscurilor si responsabilitatilor partilor contractante;

Principalele modificari aduse in cadrul FIDIC "rosu", "galben" si "argintiu", editia decembrie 2017;

Analiza celor 2 modele de contracte propuse de catre MDRAPFE pentru lucrari de infrastructura si adoptate prin Hotarare de Guvern in luna decembrie 2017.

Dr. DANIEL MOREANU, Avocat, MOREANU Law

STEPHEN BURKE, Construction Director, Forte Partners

ADRIAN TUDOR, Director Tehnic, Bog'Art

FLORIN POPA, Managing Partner, Vitalis

SERBAN JUVERDEANU, Head of Construction, P3 Romania

Drd. SILVIU MUNTEANU, Avocat

Scopul intalnirii este de a discuta principalele modificari aduse de noile Contracte FIDIC, dar si de a analiza cele 2 contracte model propuse de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. O piata eficienta are nevoie de instrumente juridice moderne si flexibile, iar in acest context contractele de construire / antrepriza de constructii au o importanta semnificativa. Contractele-standard internationale FIDIC s-au impus in ultimii 10-12 ani drept contractul preferat, recunoscut si acceptat. Contractele-standard trebuie insa sa fie adaptate atat la specificul pietei romanesti, cat si la sistemul de drept si legislatia speciala aplicabila in materie, iar acest demers implica o cunoastere detaliata si de substanta a acestor contracte-standard. Conferinta se adreseaza companiilor de constructii si productie, dezvoltatorilor imobiliari, avocatilor, consultantilor, retailerilor.