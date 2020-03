Influenta starii de urgenta asupra raporturilor juridice si desfasurarii proceselor civile

Masurile adoptate prin acesta sunt de imediata aplicare si obligatorii, fara a fi necesara aprobarea in prealabil a decretului de catre Parlament. In termen de cinci zile, Parlamentul urmeaza sa incuviinteze prin vot starea instituita, in caz contrar, Presedintele fiind nevoit sa revoce imediat decretul.Masurile de urgenta cu aplicabilitate imediata vizeaza in principal activitatea autoritatilor si institutiilor publice.Dincolo de implicatiile directe, starea de urgenta poate afecta raporturile juridice dintre diverse entitati, avand in vedere natura masurilor impuse si posibilitatea ca starea de urgenta sa fie invocata drept cauza exoneratoare de raspundere in anumite situatii.De asemenea, starea de urgenta va influenta modul de desfasurare a actului de justitie, in contextul in care activitatea instantelor fusese semnificativ redusa inca de saptamana trecuta, in urma hotararii Consiliului Superior al Magistraturii.Cel mai probabil, raporturile juridice dintre entitatile private vor suferi modificari din cauza ca unele dintre ele nu isi vor mai putea respecta anumite obligatii ca urmare a masurilor impuse in cadrul starii de urgenta.In cazurile in care starea de urgenta invocata drept cauza exoneratoare de raspundere se dovedeste a fi valabila, niciuna din parti nu mai poate fi considerata raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor.Companiile trebuie, asadar, sa evalueze atent si individual legalitatea unor asemenea abordari, tinand cont de continutul prevederilor legale, de prevederile contractuale si de starea de fapt corespunzatoare fiecarui raport contractual.Este important de retinut ca, potrivit decretului, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri elibereaza la cerere certificate de situatie de urgenta pentru operatorii economici a caror activitate este afectata in contextul COVID-19, in baza documentelor justificative.Potrivit decretului, judecarea altor procese civile decat cele de urgenta deosebita este suspendata. Lista cauzelor de urgenta deosebita nu a fost inca stabilita, ci urmeaza sa fie clarificata de structurile de conducere din cadrul instantelor.In acele cauze care vor fi judecate si pe perioada starii de urgenta, instantele de judecata pot fixa termene scurte, inclusiv in aceeasi zi, pot desfasura sedintele prin videoconferinta si pot comunica actele de procedura prin mijloace electronice.Chiar si cauzele de urgenta deosebita se pot amana, daca persoana interesata se afla in izolare la domiciliu, in carantina sau este spitalizata in contextul pandemiei de COVID-19.Alternativ, instantele pot judeca procesele daca partea care nu poate participa isi poate exprima pozitia in scris.Dupa incetarea starii de urgenta, judecarea proceselor care au fost suspendate de drept se va relua din oficiu.In plus, au fost adoptate masuri pentru contracararea consecintelor negative ale suspendarii actului de justitie, cum ar fi sanctiunile pentru neexercitarea in anumite termene a unor drepturi in fata instantelor de judecata sau a executorilor judecatoresti.Mai exact, decretul prevede ca prescriptiile si termenele de decadere nu incep sa curga, iar, daca au inceput sa curga, se suspenda pe toata durata starii de urgenta.Intreruperea termenelor de exercitare a cailor de atac in cazul proceselor suspendateTermenele de exercitare a cailor de atac in procesele care erau in curs la data instituirii starii de urgenta se intrerup, urmand ca de la data incetarii starii de urgenta sa curga noi termene, de aceeasi durata initiala.In cazul in care au fost declarate caile de atac pana la instituirea starii de urgenta, dosarele vor fi transmise instantelor superioare dupa incetarea starii de urgenta.Decretul permite continuarea activitatilor de executare silita, insa numai daca pot fi respectate regulile de disciplina sanitara anuntate de Comitetul National privind Situatiile Speciale de Urgenta.Organizarea licitatiilor publice in cadrul procedurilor de valorificare a bunurilor mobile indisponibilizate in procesele penale este insa suspendata.In acest context, masurile si actele de executare care pot fi efectuate la distanta, precum instituirea unor popriri asupra conturilor bancare sau a unor datorii, vor putea fi dispuse in continuare.Activitatea Registrului Comertului se va desfasura prin mijloace electroniceDe asemenea, pe durata starii de urgenta, activitatea Registrului Comertului si cea de publicare si de furnizare a Buletinului procedurilor de insolventa se vor desfasura prin mijloace electronice.