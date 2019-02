Serviciile de consiliere, tot mai cerute

Consultanta juridica pentru afaceri - ce avantaje exista

Cand si cum se apeleaza la firme de consultanta

Este firesc ca atunci cand suntem in impas sa ne dorim un sprijin din partea celor care pot sa ofere o opinie impartiala, fara interese ascunse. Firmele de consultanta ce ofera sfaturi legale au devenit asadar aliati puternici pentru cei care isi deschid firma sau o asociatie, pentru cei care au de recuperat creante sau sunt in cautare de servicii juridice. De la litigii la medieri, consiliere per total spus, o firma de consultanta devine asadar mai cautata ca oricand.Merita spus ca pentru cei care isi doresc sa fie corecti si sa functioneze in perfecta legalitate, este necesara cunoasterea cadrului legislativ. Este binecunoscut faptul ca legile se schimba destul de frecvent, astfel ca trebuie sa existe un interes constant fata de acestea. Modificarile in legislatie sunt un caz frecvent pentru care firmele au nevoie de ajutor.De asemenea, poate fi vorba de intocmirea diverselor acte necesare intr-o firma, de la contracte de munca la contracte cu colaboratori diversi, reglementari interne si fise ale postului.In orice caz, documentatia intreaga poate fi pusa sub lupa de catre specialistii in consultanta. Cu ajutorul acestora, se va putea mentine un cadru legal actual a activitatii economice.Sa nu uitam ca orice firma este la un moment dat supusa unei verificari din partea organelor competente, iar in cazul in care se semnaleaza nereguli consecintele sunt paguboase.Pentru a beneficia de astfel de ajutor, evident ca se incheie un contract de colaborare - acesta este si dovada ca s-a gasit o firma potrivita. Perioada de timp a colaborarii intre parti poate fi stabilita in functie de fiecare caz.Fondatorii unei societati pot recurge la un astfel de serviciu oricand, in orice stadiu de evolutie a societatii sau specific cand este vorba de majorarea capitalului social, de prelungirea de valabilitatea a sediului sau cand sunt necesare servicii de contabilitate.Scopul unei firme de consultanta va fi de a gasi solutii optime, oferind eficienta si rezolvarea unor situatii diverse. Nu doar ca se pot anticipa anumite probleme, insa se si pot rezolva si alte situatii ce apar pe parcurs, ca urmare a schimbarilor din cadrul legislativ.In contextul actual, chiar si cand se infiinteaza un ONG este necesara consilierea specifica. Cert este ca legea poate fi neclara sau stufoasa, iar consecintele total in dezavantajul celor care nu o respecta. Nu degeaba exista specialisti in toate.Situatia aceasta planeaza si asupra celor care dimpotriva, doresc sa incheie activitatea unei societati, sa desfiinteze si sa radieze o firma. Nu isi doreste nimeni sa acumuleze datorii la stat, nestiind ca anumiti pasi legali facuti la timp sunt o necesitate.Datorita serviciilor complexe pe care le ofera, firmele de consultanta sunt tot mai cautate. Iar experienta acestora este un bun ghid pentru solicitanti.