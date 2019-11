Tendintele si politicile fiscale romanesti si internationale

Pe parcursul celor doua zile, specialisti din domeniu vor prezenta si analiza tendinte si politici la nivel international, armonizarea legislatiei romanesti, principalele aspecte privind impozitele directe si impozitele indirecte, modificari si reglementari ale Codului Fiscal si Codului de Procedura Fiscala.Editia de la Bucuresti va include o conferinta (20 noiembrie) si seminarii de cate trei ore (21 noiembrie), ce vor acoperi cele mai de interes subiecte de fiscalitate pentru mediul de afaceri.- CONFERINTA sustinuta de MIRUNA ENACHE, Partener, Asistenta fiscala, EY Romania; ANA-MARIA IORDACHE, Partener, D&B David si Baias; ALINA ANDREI, Partener, Cabot Transfer Pricing; MITEL SPATARU, Tax Partner, FiNEXPERT; VIOREL SBORA, Partener preturi de transfer, ATIPIC Solutions; MIHAELA MITROI, Tax & Law Leader CESA South Cluster, EY Romania; FLORENTINA SUSNEA, Managing Partner, PKF Finconta; EMANUEL BANCILA, Partner, Litigii si dispute fiscale, EY Romania; RALUCA BUCIUC, Director Valuation and Hospitality Advisory Services, Colliers International Romania; LELIA GRIGORE, Litigation Department Manager, Dobrinescu Dobrev SCA si ADINA VIZOLI, Director, PwC Romania.- Preturi de transfer - sustinut de: VIOREL SBORA, Partener preturi de transfer, ATIPIC Solutions; MIHAELA CRACIUN, Consultant preturi de transfer, ATIPIC Solutions; STEFANIA MANOLACHE, Consultant preturi de transfer, ATIPIC Solutions.- Aspecte fiscale internationale. Impozitare directa Si indirecta - sustinut de: DRD. LUISIANA DOBRINESCU, Partener, Dobrinescu Dobrev SCA; ANDRADA PLES, Tax Manager, Dobrinescu Dobrev SCA; ALEXANDRA LUNGEANU, Senior Tax Consultant, Dobrinescu Dobrev SCA.- Aspecte contabile & fiscale care impacteaza inchiderea de an. Impozitare directa si indirecta - sustinut de: CRISTIANA OPREA, Tax Manager, FiNEXPERT; MARIA LISCAN, Accounting Manager, FiNEXPERT; ELENA GOGONEATA, Tax Manager, FiNEXPERT.- Jurisprudenta europeana in materie de TVA, aspecte privind impozitul pe profit si impozitarea veniturilor obtinute de nerezidenti - sustinut de: VALENTIN CRETU, Tax Manager, International, Tax Services, EY Romania; FLORINA PARING, Tax Senior Manager, EY Romania.Mark your B2B opportunity, alaturi de BusinessMark. Mai multe detalii despre TAX & FINANCE FORUM BUCURESTI 2019, modalitatea de inscriere si principalele teme de discutie, puteti afla AICI