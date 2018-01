BERD acorda Libra Internet Bank 15 milioane de euro pentru sprijinirea afacerilor mici si mijlocii din Romania

Fondurile vor fi folosite de Libra Internet Bank pentru a finanta intreprinderile micro, mici si mijlocii (IMMM-uri), in conditiile in care accesul la finantare ramane un obstacol major pentru dezvoltarea afacerilor private din Romania, un sector cheie al economiei tarii in ceea ce priveste dezvoltarea si creearea locurilor de munca., a declarat: ", a adaugat: "", a declarateste cel mai mare investitor institutional din Romania. A sustinut in 2017 un numar de 29 de proiecte de investitii in valoare de 546 milioane de euro. Din aceasta finantare, 93% au fost acordate sectorului privat. Libra Internet Bank Romania a fost infiintata in 1996 si este controlata de grupul american de investitii New Century Holdings. Banca ofera o gama larga de produse si servicii, cu accent deosebit pe IMM-uri, corporatii, sectorul agricol si profesionisti.