Clientii Libra Internet Bank pot semna electronic din internet banking documentele cerute de banca

"Intr-o perioada a digitalizarii accelerate si a rapiditatii, simplificarea modului de lucru cu clientii ramane una dintre preocuparile noastre fundamentale. Odata cu aceasta facilitate, aducem o noua imbunatatire experientei bancare a clientilor nostri.Clientii nu mai trebuie sa se mai deplaseze la banca pentru semnarea documentelor si castiga, astfel, foarte mult timp pe care il pot dedica altor scopuri", a declarat Emil Bituleanu, Director General al LIBRA INTERNET BANK.Primul client al bancii care a folosit acest serviciu a fost un medic din judetul Sibiu, care a utilizat sectiunea dedicata din internet banking pentru semnarea unui contract de credit destinat finantarii activitatii curente a cabinetului sau medical. Serviciul va fi pus la dispozitia clientilor, in mod gradual.LIBRA INTERNET BANK, membra a grupului american de investitii New Century Holdings (din 2003), este una dintre cele mai dinamice banci din Romania. Cu o retea de 54 de sucursale, banca este specializata in domenii precum profesiile liberale, dezvoltatorii imobiliari, agribusiness-ul sau segmentul IMM-urilor si acorda o atentie deosebita tehnologiei moderne si inovatiei in banking.