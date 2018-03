Libra Internet Bank a lansat o platforma de creditare inovatoare: clientul unui magazin online poate obtine un credit online in numai cateva ore

Noua platforma de creditare a Libra Internet Bank ofera multiple avantaje atat pentru posesorii de magazine online, cat si pentru clientii acestora.au posibilitatea de a-si achita cumparaturile printr-un credit care se obtine rapid,Formalitatile se realizeaza cu ajutorul chatbot-ului Libra Internet Bank , iar informatii suplimentare se pot obtine prin serviciul de video banking.Creditele pot avea o valoare de. Oferta este disponibila atat pentru clientii bancii, cat si pentru clienti noi.Pe langa cresterea vanzarilor, avantajele pentru posesorii de magazine online sunt ca platforma de creditare Libra Internet Bank se integreaza simplu si rapid in majoritatea platformelor de e-commerce si ca primesc servicii dedicate de customer service de inalta performanta, pentru functionarea optima a platformei.Ce spun reprezentantii SamsungPlaza.ro, unul dintre primii parteneri care au integrat platforma de creditare online a Libra Internet Bank:" -, distribuitor autorizat al produselor Samsung.SamsungPlaza.ro este un magazin prezent pe piata din Romania de peste 6 ani. Comercializeaza exclusiv produse Samsung atat online, prin intermediul site-ului www.samsungplaza.ro , dar si in magazinul din Bucuresti situat pe bulevardul Iuliu Maniu nr. 7 in incinta Samsung Customer Plaza.Clientii vor gasi alaturi de gama completa de produse Samsung si o multitudine de servicii cum ar fi: montaj si instalare, transport gratuit, consultanta profesionala, deschidere colet la livrare, livrare pana seara tarziu.Libra Internet Bank continua astfel ofensiva de inovare in bankingul online, cu scopul de a oferi clientilor sai cele mai simple si eficiente modalitati de realizare a operatiunilor bancare., vorbeste despre ce a stat la baza acestei initiative: "Libra Internet Bank a depasit la finalul anului trecut o cota de piata de 1%. Banca ofera o experienta digitala completa pentru clientii persoane fizice si este specializata in produse si servicii bancare dedicate profesiilor liberale, IMM-urilor, agriculturii si dezvoltatorilor de proiecte rezidentiale.Pe langa cele mai inovatoare servicii si produse de banking online, Libra Internet Bank pune la dispozitia clientilor si peste 50 de sucursale.