Libra Internet Bank, profit in crestere cu 10% fata de rezultatul obtinut la jumatatea anului trecut

Acest rezultat a fost obtinut prin continuarea extinderii portofoliului de credite, pe de o parte, in conditiile unei rate de neperformanta aflate in continuare mult sub media sistemului bancar, precum si prin optimizarea permanenta a cheltuielilor operationale, pe de alta parte."Motorul cresterii indicatorilor de performanta ai LIBRA INTERNET BANK ramane abordarea de nisa, cu specializare pe segmentele profesii liberale, agricultura si real estate. Aceasta specializare vizeaza atingerea celor mai inalte standarde de calitate, printr-o abordare moderna si prudenta, in acelasi timp, care mizeaza pe optimizarea si punerea in valoare atat a canalelor alternative, cat si a celor clasice.In ceea ce priveste profitabilitatea, obiectivul nostru in 2019 ramane acela de a atinge cel putin nivelul profitului de anul trecut, de cca. 95 de milioane de lei. La jumatatea anului 2019, pot confirma ca suntem in grafic", a declaratLa 30 iunie 2019, activele nete ale LIBRA INTERNET BANK au fost de 5,57 miliarde de lei, in crestere cu 2% fata de inceputul anului si cu cca. 12% mai mult decat valoarea inregistrata la jumatatea anului trecut: 4,96 miliarde de lei.Totodata, soldul creditelor a ajuns la 3,74 miliarde de lei, cu 15% mai mult decat la inceputul anului si in crestere cu cca. 22% fata de valoarea inregistrata in aceeasi perioada a anului trecut: 3,06 miliarde de lei.Cat despre rata de neperformanta a bancii, aceasta a fost de 1.89%, in continuare un nivel mult mai bun decat media pietei.LIBRA INTERNET BANK, membra a grupului american de investitii New Century Holdings (din 2003), este una dintre cele mai dinamice banci din Romania, cu o retea de 53 de sucursale deschise in toata tara.LIBRA INTERNET BANK este una dintre bancile inovatoare si atente la tot ce inseamna tehnologie moderna, cu 3 Centre IT deschise in Bucuresti, Craiova si Cluj-Napoca.Banca abordeaza cu succes mai multe linii de business, precum profesiile liberale, dezvoltatorii imobiliari, agribusiness-ul si segmentul IMM-urilor.