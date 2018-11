Libra Internet Bank raporteaza un profit de 75,3 milioane de lei pe primele noua luni din 2018

"Libra Internet Bank continua sa aiba o perioada remarcabila, iar rezultatele financiare din primele noua luni confirma acest lucru. Cele mai importante motoare in cresterea record obtinuta au fost segmentele de nisa pe care ne-am orientat cu precadere, respectiv Agricultura, Profesiile Liberale si Real Estate", a declarat Emil Bituleanu, directorul general Libra Internet Bank.La 30 septembrie 2018, activele nete ale Libra Internet Bank au depasit 5,2 miliarde de lei, in crestere cu 11,6% fata de inceputul anului. In aceasta perioada, portofoliul de credite a ajuns la 3,16 miliarde de lei, iar soldul surselor a atins 4,57 miliarde de lei.Rata creditelor neperformante este de doar 1,71%, mult sub media sectorului bancar, care a fost de 5,56%.Cu o cota de piata de aproximativ 1,2% si o retea de 50 de sucursale, Libra Internet Bank si-a dedicat eforturile de dezvoltare in principal clientilor din zona Profesii Liberale, IMM, Real Estate si Agribusiness, precum si zonei de digital pentru persoane fizice.