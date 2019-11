Libra Internet Bank raporteaza un profit de 91 milioane de lei, dupa 9 luni, in crestere cu 21% fata de aceeasi perioada a anului trecut

LIBRA

"Abordarea noastra de nisa functioneaza. Dupa incheierea celui de-al treilea trimestru, pot spune ca sunt sanse foarte mari pentru a depasi semnificativ tinta de profitabilitate din 2019", a declaratIn luna septembrie, activele nete ale LIBRA INTERNET BANK au fost de 5,46 miliarde de lei, iar soldul creditelor a ajuns la 3,96 miliarde de lei, in crestere cu 22% fata de valoarea inregistrata la finalul anului trecut (3,25 miliarde de lei).Dupa primele 9 luni ale acestui an, soldul surselor a fost de 4,96 miliarde de lei, in crestere cu aproximativ 4% fata de finalul lui 2018 (4,76 miliarde de lei), iar rata de neperformanta a ramas la un nivel foarte bun, cu o valoare inregistrata de 2,21%., membra a grupului american de investitii New Century Holdings (din 2003), este una dintre cele mai dinamice banci din Romania, cu o medie anuala a cresterii activelor de peste 30%, in ultimii 5 ani.Banca este specializata in domenii precum profesiile liberale, dezvoltatorii imobiliari, agribusiness-ul sau segmentul IMM-urilor si acorda o atentie deosebita tehnologiei moderne si inovatiei in banking.