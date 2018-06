Libra Internet Bank raporteaza un profit in crestere, pe primul trimestru din 2018

Majorarea profitului a fost generata, in primul rand, de cresterea portofoliului de credite, dar si de scaderea semnificativa a provizioanelor si optimizarea cheltuielilor operationale.", a declaratLa 31 martie 2018, activele nete au fost de 4,54 miliarde lei, soldul surselor a fost de 4,02 miliarde lei, iar soldul creditelor de 2,81 miliarde lei (in crestere cu 5% fata de finalul anului), rata de neperformanta situandu-se la 1,90%, un nivel mult mai bun decat media pietei.Libra Internet Bank este una dintre cele mai dinamice banci din Romania si a fost desemnata, in acest an, "", in cadrul a trei evenimente de prestigiu din industria bancara.Cu o cota de piata desi o retea de, Libra Internet Bank si-a dedicat dezvoltarea in principal clientilor din zona Profesii Liberale, IMM, Real Estate si Agribusiness, precum si pe zona digitala pentru persoane fizice.