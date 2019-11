Libra Internet Bank introduce gratuit Serviciul Plati Instant in oferta pentru persoane fizice

"Suntem, in primul rand, o banca de actiune. Prin tot ceea ce facem, ne propunem sa raspundem cerintelor de siguranta, rapiditate si mobilitate ale omului modern. Dupa ce am lansat, in premiera in Romania, contul si creditul bancar 100% online, fara hartii si fara drumuri la banca, acum ne alaturam deschizatorilor de drumuri si in ceea ce priveste platile de retail in timp real. Incepand de astazi, clientii nostri persoane fizice se pot bucura de platile instant, asigurate printr-un mediu securizat si avand un grad sporit al rapiditatii si disponibilitatii", a declarat Ionel Umbres, Director General Adjunct al Libra Internet Bank.Serviciul este disponibil pentru platile in lei efectuate prin aplicatiile de Internet Banking si Mobile Banking ale LIBRA INTERNET BANK, catre beneficiari care au conturi deschise la celelalte banci inrolate in sistemul platilor instant: Banca Transilvania si CEC. Odata cu cresterea numarului de banci care adera la noua schema de decontare, tranzactiile vor putea fi efectuate si catre clientii acestora.Valoarea maxima a unei plati efectuate prin intermediul serviciului de plati instant este de 49.999 de lei.Infrastructura pentru procesarea platilor instant a fost dezvoltata de catre TRANSFOND, operatorul Casei de Compensare Automate a platilor interbancare, in colaborare cu bancile comerciale, Asociatia Romana a Bancilor (Administratorul Schemelor Nationale de Plati) si Banca Nationala a Romaniei (Supraveghetorul Schemelor de Plati). Platile instant reprezinta cel mai rapid mod de a transfera fonduri intre clientii care au conturi la banci diferite, disponibil permanent si in conditii de maxima siguranta, acestea fiind procesate interbancar de catre TRANSFOND, cu decontarea finalizata de catre Banca Nationala a Romaniei."Prin infrastructura de Plati Instant, TRANSFOND contribuie o data in plus la interoperabilizarea platilor de retail in lei si consolideaza tendinta bancilor din Romania de a se alinia complet exigentelor open banking-ului. Aceasta infrastructura va sta la baza dezvoltarii serviciilor bancare complexe de noua generatie, aliniate exigentelor clientilor si corespunzatoare evolutiilor tehnologice, in care componenta de plati va fi doar unul dintre elementele respectivelor servicii. Saltul inainte fata de timpul standard actual de executie a platilor este unul considerabil si are potentialul de a stimula performanta, atat in cazul agentilor economici, cat si al autoritatilor care implementeaza o astfel de capacitate de receptie a fondurilor", a declarat domnul Sabin Carantina, Director General al TRANSFOND.LIBRA INTERNET BANK, membra a grupului american de investitii New Century Holdings (din 2003), este una dintre cele mai dinamice banci din Romania, cu o medie anuala a cresterii activelor de peste 30%, in ultimii 5 ani. Banca este specializata in domenii precum profesiile liberale, dezvoltatorii imobiliari, agribusiness-ul sau segmentul IMM-urilor si acorda o atentie deosebita tehnologiei moderne si inovatiei in banking.TRANSFOND este administratorul si operatorul Casei de Compensare Automata a platilor comerciale interbancare . Activitatea principala consta in furnizarea de servicii institutiilor financiare si financiar-bancare, in ceea ce priveste platile interbancare de retail in moneda locala si in euro, atat national cat si transfrontalier. Obiectivul TRANSFOND este acela de a consolida si diversifica activitatea curenta, cu accent pe componenta IT&C. Astfel, TRANSFOND a dezvoltat o serie de solutii complexe si performante in beneficiul unor segmente mai largi ale sectorului financiar autohton in special, dar si ale tuturor tipurilor de operatori economici locali: servicii de Facturare Electronica si servicii de Arhivare Electronica . Pentru mai multe informatii: www.transfond.ro