Cum poti face cele mai reusite poze animalului tau de companie

Lumina foarte buna

Unghiul din care fotografiezi

Decorul este la fel de important

Personalitatea animalului conteaza

Pentru a prinde insa cadrul perfect cu animalul tau, trebuie sa tii cont de cateva sfaturi; doar asa prietenul tau jucaus va fi pus in valoare in fata unei camere de filmat In urmatoarele randuri vei afla regulile pe care sa le iei in calcul, la urmatoarea sedinta foto sau video.Stim cu totii cat de bine ies pozele facute afara, unde o cantitate mare de lumina inconjoara subiectul din toate partile. O idee buna ar fi sa faci fotografiile in curte sau intr-un parc, unde animalul tau sa se afle intr-o ambianta prietenoasa, inconjurat de nuante de verde ori de frunzele proaspat cazute. Nu este obligatoriu ca soarele sa cada direct pe subiect, deoarece poate da o nuanta diferita blanii.In cazul in care animalul tau de companie nu poate fi scos din casa, este indicata fotografierea langa o sursa de lumina naturala, de pilda pe pervaz, unde cu un aparat foto digital vei reusi niste cadre excelente. Nu este recomandata folosirea blitului, intrucat poate dauna vederii animalelor, creand in plus efectul de ochi rosii.O tendinta normala este sa fotografiezi animalul de sus, stand in picioare; totusi pozele nu vor impresiona, deoarece perspectiva nu va pune in valoare subiectul. Sfatul in acest caz este sa te asezi la nivelul solului, cuprinzand profilul animalului in prim-plan, avand in departare fundalul.Aceasta va da un efect de profunzime apreciat de oricine va admira ulterior materialul. In functie de obiectivele foto de care dispui si de diafragma folosita poti realiza punerea in evidenta a subiectului intr-o masura mai mica sau mai mare. Nu este obligatoriu sa fotografiezi din lateral, poti exersa si o abordare frontala, insa tot de la nivelul patrupedului.Chiar daca elementul principal in realizarea unui cadru bun este animalul tau de companie, nu trebuie sa neglijezi decorul. Acesta asigura contrastul de culoare, un element care va scoate in evidenta subiectul pozat.Spre exemplu, un caine inchis la culoare fotografiat pe un fundal deschis, ca de exemplu un lan de grau sau un perete alb se va detasa vizual fata de decor. Tine camera foto digitala aproape pentru a surprinde natural astfel de momente, fara sa fii nevoit sa creezi decoruri artificiale.Este important ca o fotografie sa fie corelata cu stilul de viata al animalului de companie, legand temperamentul sau cu felul in care l-ai surprins intr-o fotografie. Astfel, poza va infatisa un aspect natural din viata membrului familiei tale.Daca ai un caine activ, incearca sa-l fotografiezi in aer, incercand sa prinda un os de jucarie, sau daca pisica ta adora echilibristica, ar trebui surprinsa in timp ce se unduieste la inaltime pe o suprafata ingusta.Si pentru ca animalele de companie nu se rezuma numai la caini si pisici, ai putea sa-ti filmezi hamsterul in timp ce alearga in interiorul rotitei sau sa fotografiezi bancul de pesti inotand in acvariu.Este posibil ca pentru aceasta sa ai nevoie de o camera foto profesionala si de lumina potrivita, dar cert este ca vei obtine cadre cu care sa-ti impresionezi toti prietenii.Asadar lumina naturala, perspectiva si ambianta in care iti surprinzi animalul de companie constituie elemente de luat in seama cand vine vorba de un album foto reusit.Si personalitatea animalului este importanta pentru o poza cat mai naturala. Camerele de filmat iti vor usura misiunea, intrucat cadrele obtinute vor pastra o amintire vie legata de micile necuvantatoare.