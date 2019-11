Orice vizita la NordVet devine o placere!

In cazul in care ceea ce am spus ti se pare un mit, tin sa te contrazic. La NordVet, orice vizita, indiferent de motiv, devine o placere. Clinica veterinara NordVet Suceava isi propune sa tina pasul cu cele mai noi tehnologii aparute in domeniul medical veterinar, personalul medical este in continua formare, specializat atat in tara, cat si in strainatate, dispunand astfel de toate resursele necesare pentru ca animalutul sa fie tratat corespunzatoare fara a simti teama fata de medicul veterinar.Indiferent daca micutul are nevoie de o radiografie, ecografie, de un control oftalmologic, ori dermatologie sau, pur si simplu, este necesara o sesiune de coafor, NordVet pune la dispozitie servicii la cel mai inalt nivel de calitate.Cand spui NordVet, spui de fapt DRAGOSTE, PASIUNE, PROFESIONALISM. Dragoste pentru animale, pasiunea pentru ceea ce si profesionalismul de care dau dovada ii fac sa fie cea mai de incredere clinica in domeniul veterinar.Analizand toate acestea, concluzia este simpla: la NordVet gasim oameni dedicati, pasionati si foarte bine pregatiti in domeniul medical veterinar, toate acestea fiind exact atributele de care are nevoie micul prieten ce iti tine companie zi de zi.Daca ne gandim la grija pe care orice stapan o poarta micului animal de campanie, clinica veterinara NordVet Suceava este cu siguranta alegerea ideala.Clinica veterinara este prezentata in detaliu pe site-ul de prezentare http://www.nordvet.ro, unde au un formular prin care pot fi contactati sau la numarul de telefon 0752.203.490.