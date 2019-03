Barbie implineste 60 de ani! Pana acum a incercat 200 de cariere, pentru a inspira fetitele sa fie orice isi doresc

"Intreaga mea filosofie legata de Barbie a fost sa creez o papusa care inspira fetitele sa fie orice isi doresc. Barbie a incurajat mereu ideea ca o femeie are puterea de a alege" - Ruth Handler

Astazi, cusi multe altele ce vor urma, ea continua sa inspire potentialul nelimitat al fetitelor. Face asta deschizand perspectiva societatii asupra carierelor mai putin reprezentate de femei si punand in lumina personalitati exemplare si eroine.Cand s-a descoperit ca brandul Barbie nu rezoneaza cu mamele millennials, care sunt in cautarea unui mesaj mai profund, compania a reanalizat atributele de brand si a pornit intr-o calatorie de a incerca sa reprezinte mai bine viziunea originala initiata de fondatoarea Ruth Handlers.A inceput in 2015, odata cu- pentru prima oara Barbie nu e pe tocuri - si a tonurilor de culoare alternative ale pielii, sau forme diferite ale chipului.Mai tarziu, in cursul aceluiasi an, Barbie a lansat, un clip creativ care a devenit multipremiat si care a adus la viata, pentru o noua generatie de mame si fetite, mesajul de brand:In ianuarie 2016 brandul Barbie mai face un pas in aceasta directie: apare pe coperta Times, sub titlul(Acum putem sa nu mai comentam la adresa corpului meu?), prezentand: inalta, cu forme voluptoase si miniona.A fost un moment crucial pentru brand, generand peste 4 miliarde de reactii la nivel global. Din 2015 si pana in prezent Barbie Fashionistas a intruchipat peste 100 de modele cu tonuri de piele, etnii, culori de par sau ochi, chiar si forme ale chipului diferite, facand ca Barbie sa fieO noua directie importanta a brandului a fost atunci cand unele cercetari au scos la iveala faptul ca implicarea tatalui in joaca imaginativa a fetitei lui contribuie la dezvoltarea ei ulterioara in viata, in ceea ce priveste abilitatile sociale, intelectuale si emotionale. Atunci Barbie a creat platforma Dads Who Play Barbie pentru a comunica parintiilor mesajul brandului de a incuraja fetele sa fie orice isi doresc.De asemenea, in toamna acestui an Barbie va proiecta Dream Gap , un clip despre momentul critic ce se petrece intre 5 si 6 ani, cand fetitele incep sa creada ca sunt mai putin destepte decat baietii. Pentru a atrage atentia asupra acestei situatii Barbie lanseaza o campanie dedicata cercetarii si dezvoltarii de resurse, adresate parintilor, pentru a fi alaturi de fetitele lor si a le sprijini sa depaseasca aceasta etapa, in care visele lor s-ar putea risipi.Una dintre modalitatile de a ajuta fetitele sa continue sa creada in forta si inteligenta lor este prin- aratandu-le si vorbindu-le despre portretul unor femei extraordinare, din domenii diferite si cu experiente diverse, care isi depasesc limitele.Din 2015, brandul Barbie si-a asumat faptul ca le va arata fetitelor cat mai multe modele feminine de urmat (numite), pentru a le incuraja sa isi imagineze ca pot fi orice isi doresc.Cateva dintre femeile incredibile pe care Barbie le-a onorat ca parte a programului Sheroes din ultimii ani sunt: Nicola Adams, boxer olimpic din Marea Britanie, Ibtihaj Muhammad, spadasin olimpic din America, modelul Ashley Graham, Misty Copeland - prima femeie prim balerina de origine afro-americana, Ava DuVernay - regizor.Anul acesta Barbie a lansat o platforma dedicata acestor www.barbie.com/rolemodels si a introdus o linie de papusi de colectie ce le intruchipeaza pe Amelia Earhart, Frida Kahlo si Katherine Johnson.Prin colectiile lansate in fiecare an Barbie incurajeaza diversitatea. Astfel, prima papusa afro-americana introdusa in linia Barbie a fost Francie, in 1967 (colectionarii se refera adesea la aceasta papusa ca la Black Francie), urmata de Talking Christie, in 1968 si Julia in 1970, inspirata de personajul popular al lui Diahann Carroll, Julia Baker.In acelasi an este introdus si iubitul lui Christie, Brad, prima papusa barbat de culoare din linia Barbie, urmata de personajele Cara si Curtis, in 1975. Black Barbie este prima papusa de culoare numita dupa Barbie si a fost lansata in 1980. Colectia Dolls of the World prezinta peste 45 de nationalitati diferite, cu tonuri de piele unice, culori ale parului si trasaturi faciale, fiecare purtand haine autentice, reprezentative pentru istoria tarii.Din anii '80 Mattel continua sa integreze varietatea culturala in linia Barbie introducand noi prieteni de origine asiatica, hispanica, afro-americana si ambigua din punct de vedere etnic.De la debutul ei in 1959, Barbie a devenit un model si o muza internationala. Astazi, ea continua sa provoace imaginatia fetitelor si sa influenteze conversatiile din intreaga lume.De la premiere feminine si pana la colaborarile cu femei celebre, Barbie este o reflectare a vremurilor - un instantaneu al culturii pop. Creata pentru a arata fetelor ca femeile au optiuni, Barbie a incurajat mereu potentialul nelimitat al acestora.In rolul ei de confident al generatiilor de fetite, Barbie incurajeaza copiii sa sparga tiparele, bucurandu-se de peste 200 de cariere: Barbie a mers pe luna inaintea omului, a candidat la presedintie inainte ca o femeie americana sa candideze, a fost presedinte, inginer de robotica, arhitect, veterinar, dentist, astronaut, paleontolog, dezvoltator de jocuri video, CEO, chiar si rapper si continua sa inspire tinerele fete sa ajunga exact ceea ce isi doresc.Muza a designerilor de top, Barbie a colaborat cu peste 75 de branduri la nivel mondial, a avut parteneriate cu Moschino, Matty Bovan, Nasir Mazhar, Roksanda Ilincic, Karl Lagerfeld, Comme Des Garons si multi altii, pentru a crea papusi unice.