2020, anul comeback-urilor: Ce trenduri revin la moda anul acesta

La fel se intampla cu trendurile modei de anul acesta, cand vor reveni influente vestimentare emblematice din anii '60, '70, '80, '90 si inceput de 2000. Daca ti-au placut serialul Mad Men si tinutele atent compuse ale femeilor din lumea advertising-ului, vei fi absolut incantata de influentele anilor '60 de anul acesta. Pentru cei care l-au uitat sau pur si simplu nu stiu exact ce inseamna, color blocking-ul este o metoda prin care iti compui tinuta in jurul a doua culori, de obicei combinatii bold de culori vibrante sau binomul alb-negru. Rezultatul - un look simplu, dar chic.Un mic pont: pentru a obtine efectul autentic de color-blocking, combina culori care sunt opuse pe roata culorilor.Mai mentionam ca efectul de color-blocking este unul de subtiere, mai ales cand culorile sunt combinate cu negru sau cand blocurile de culoare inchisa sunt pozitionate in zone care subtiaza optic (cum ar fi zona taliei sau a coapselor).In ciuda asteptarilor, aceasta geanta nu a fost creata doar pentru plaja. Faptul ca geanta de paie e atat de usoara este si motivul pentru care va redeveni vedeta tinutelor de vara. Si, odata ce te vei juca cu ea si o vei integra in outfit-uri, vei descoperi ca este si foarte versatila. Si da, a fost pe val pentru prima oara in anii '60.Daca esti adepta rochiilor comode, care sa nu te stranga in talie sau daca pur si simplu te flateaza acest model, sunt vesti bune pentru 2020: rochia mini shift a revenit in trend. Daca accesorizezi cu geanta si incaltamintea potrivite, poti trece de la un look classic-vintage la unul modern-vintage.Florile, denimul, peticele, imprimeurile psihedelice si crosetul - toate au revenit la moda si sunt "uneltele" tale vestimentare pe 2020. Sa le discutam pe rand:Nu spunem ca este cazul sa arunci pantalonii skinny, ci sa-i scoti pe rafturile din fata si pe cei evazati, pentru mai multe optiuni. Fie ca vorbim de un evazat subtil sau ca mergem pana la pantalonii palazzo, toti sunt variante la fel de viabile pentru outfit-uri in trend pe 2020.Pentru combinatii cat mai potrivite, sugeram sa ii combini cu o camasa bagata in pantaloni sau un body, iar la accesorii poti sa mizezi pe o curea cu o catarama ceva mai mare, care sa-ti accentueze talia. Daca vrei sa duci look-ul si mai aproape de anii '70, atunci adauga botine cu animal print/piele de sarpe.Pace, iubire, libertate, creativitate - asta emanau tinutele lejere ale anilor '70, cu sute de modele de imprimeuri psihedelice. Poti sa fii la fel de hippie-chic si in 2020.Numai ca, diferenta este ca daca in anii '70 "More was More" - adica era cool sa fii cat mai colorat, in 2020 secretul este "Less is More" - insereaza imprimeurile cu masura.Te poti juca cu libertatea si varietatea de culoare cand vine vorba de denim: mixul imprimeu-denim va fi unul la fel de actual si anul acesta, fie ca vorbim de imprimeu floral pe geaca de blugi sau pe o pereche de jeansi evazati sau skinny. Explozia de culoare florala iti va da un aer fresh si vibant. Totul este, cum am spus mai sus, sa temperezi tinuta cu 1 item vestimentar de culoare plina, astfel incat sa nu para prea mult. Am inceput incursiunea in erele diferite ale modei spunand ca totul este un remix si totul se repeta, numai ca intr-o alta forma. Este cazul si cazul stilului western, care a aparut odata cu primii cowboy americani si care si-a facut simtita din nou prezenta in anii '70, mai ales cu jachete cu franjuri. Cum sa o porti? Cu jeansi albastri sau negri, salopeta de denim, ca mai jos, sau cu o fusta scurta din piele intoarsa. Putem sa spunem ca anii '80 sunt cei care au dat nastere adevaratilor hipsteri. Si mai jos avem argumentele care sa sustina asta. Nu ne-am fi gandit niciodata ca vor reveni borsetele, nu?Sunt deja pe val de cativa ani si curentul va continua si in 2020. Numai ca switch-ul se va face spre modele casual-elegant, spre borsetele din piele, care se pot purta si la curea, in varianta mini.Cat despre blugii cu talie inalta...daca ti-a placut serialul Seinfeld, sigur stii despre ce tip de blugi vorbim. Ei se pot asorta cel mai usor cu un tricou alb din bumbac, o camasa alba sau o camasa din blugi, ca mai jos.Si blugii cu talie inalta se potrivesc numai bine cu borsetele.Sunt o multitudine de feluri in care poti accesoriza o tinuta cu o borseta.Bulinele vor fi din nou la moda, in toate culorile. Daca vrei sa mai potolesti nebunia de culori, poti sa balansezi o camasa cu buline cu o pereche de pantaloni in culoare solida.Iar daca vrei sa imbini eleganta si joaca, alege o rochie a la Monica Bellucci.Jacheta din piele este o piesa vestimentara statement. Si, daca ai grija de ea, imbatraneste frumos...exact ca si Keanu Reeves! Sa ne aducem aminte de Matrix si hainele lungi din piele atat de iconice pentru perioada respectiva.Daca ne aducem aminte de Rachel din Friends aka ilustra Jennifer Aniston, ne aducem aminte si de rochitele ei atat de fine din satin. Fie ca le purta pe covorul rosu sau in serial, silueta ei era feminina si pusa in valoare.In 2020 se vor purta atat rochiile din satin, cat si costumele deux pieces all satin. Momentul ideal sa ne bucuram de lejeritate! Am lasat la final influentele anilor 2000 - tocurile sculpturale sau tocurile cu forme geometrice - modul cel mai bun de a da un twist artistic tinutelor tale - pot fi asortate la fuste, pantaloni, rochii, in functie de grosimea pe care o au. Lasam mai jos un model versatil negru, pe care l-ai putea asorta la multiple tinute - confortabil si stilat, in acelasi timp.