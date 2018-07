7 tipuri de genti de dama la moda in sezonul de vara 2018!

1. Forma semicirculara

2. Forma neconventionala si indrazneata

3. Geanta in forma de sac

4. Geanta clasica moderna

5. Geanta aurie, argintie, metalica

6. Geanta voyage

7. Genti confortabile pentru umar

Elemente decorative

Brand

Manerul cu lant

Iata principalele tendinte ale modelelor de genti dama la moda in sezonul de vara 2018, pe care le poti lua in considerare. Acestea sunt in cele mai neobisnuite forme, culori si materiale.O geanta rigida cu o linie semicirculara a bazei nu este numita accidental o geanta in forma de sa. Forma sa a fost inspirata de istorie, fiind cea mai convenabila pentru calarie.Datorita liniilor netede si absentei colturilor geanta atasata la sa nu interfera cu calul sau calaretul. Forma rigida a protejat continutul de deformare iar placa solida care acopera partile superioare si frontale protejeaza de ploaie si zapada.Ca accesoriu feminin la moda in ziua de azi, geanta pentru sa era deosebit de populara stilului hippy din anii '70, revenind din nou la moda impreuna cu multe alte tendinte ale acelorasi ani.Gentile de mana, in miniaturi si de dimensiuni medii au completat imaginile colectiilor de vara 2018, confirmand inca odata caracterul ciclic al modei. De la predecesoarele lor din anii '70, gentile de mana in forma semicirculara se disting prin fitinguri metalice mari, manere din lant si culori stralucitoare.Chiar daca mai devreme era considerat necesar sa se combine o geanta cu pantofii, in 2018 designerii au decis sa schimbe aceasta regula. Tendintele au subliniat noutatea in designul color al gentilor, care consta intr-o combinatie unica de asortare a gentilor si hainelor.De asemenea, la mare cerere vor fi gentile care isi vor repeta exact aspectul, adica printuri repetate, cu modele si elemente simple pentru imbracaminte, costume sau haine.In cautarea originalitatii formei, designerii de moda au reamintit modelul "demult uitat" al gentii sub forma unui cilindru vertical. Aceasta tendinta le va multumi pe admiratoarele acestui gen, deoarece pot purta in ele multe lucruri necesare.Caracteristica distinctiva a acestui tip de geanta este baza dura, care tine bine forma si un snur care leaga gura gentii. Materialul poate fi din piele naturala sau ecologica si poate contine deasemenea fragmente multicolore.Modelele de genti de dama atat de asemanatoare cu cele ale mamei si bunicii pe care le amintim din copilarie sunt de asemenea, oferite abundent de catre designeri in 2018.Modelele clasice in mainile designerului devin mai interesante datorita unei combinatii reusite cu tendintele actuale de astazi, adica practice si cu un simt al frumusetii moderne. Acestea isi au radacinile la creatorii de moda Stella McCartney, ATP Atelier, Gucci, Calvin Klein, Marc Jacobs, Chloe, Giorgio Armani, Celine si Louis Vuitton.Moda hainelor si pantofilor din materiale care imita metalul si ofera transparenta nu a trecut, aceasta extinzandu-se si la genti. Se pare ca designerii au strigat in cor: "Totul pentru spectacol!" si incearca sa convinga femeile ca nu au nimic de ascuns.Pe podiumurile de moda din 2018, s-au vazut tot felul de genti aurii, argintii si culori metalice. Daca te gandesti la avantajele acestor genti de mana, atunci primul gand care iti vine in minte este greutatea usoara si impermeabilitatea. Si nu trebuie sa ascunzi nimic, deoarece aceasta este o tendinta demna de luat in seama.Un alt hit al sezonului este geanta stil voyage. Fiecare fata va avea nevoie de o geanta de dimensiuni mai mari, insa nu o geanta fara forma, ci un accesoriu de moda atragator.In acest an, designerii ofera solutii cu adevarat interesante, care vor completa orice tinuta, fie ca este vorba de un costum de seara sau de un stil stradal confortabil. De exemplu, exista mai multe modele ce pot fi vazute in spectacolele de moda Eudon Choi, Calvin Klein, Gucci, Louis Vuitton, Marc Jacobs si Prada.Confortul este astazi esential iar gentile pentru umar servesc drept confirmare. Combinatia de forme stricte si de design restrans va fi foarte placuta pentru femeile de afaceri dar si pentru fetele tinere active.Acest model de geanta poate fi ales pentru orice stil de imbracaminte si va arata potrivit. Aceste stiluri de genti dragute la moda au putut fi vazute in spectacolele de moda ale designerilor Thom Browne, Balenciaga, Dolce & Gabbana si Louis Vuitton.Tricoturile, tesaturile, capsele, dungile, florile voluminoase vor da un decor si o originalitate deosebita acestui accesoriu. Gentile in nuante pastel nu sunt lasate deoparte, deoarece acest accesoriu trebuie sa fie in armonie cu tinuta. Imbracata in rochie pastelata si tinand in mana o geanta de culoare intunecata sau luminoasa, poti distruge intreaga armonie a imaginii.Pe podiumurile de moda pentru sezonul vara din 2018, designerii au defilat cu multe genti de nuante pastelate precum albastru bland, roz prafuit, turcoaz, crem dar si nuante de negru, verde, maro, rosu, visiniu etc.Atributul culturii punk, ca si tintele de metal, nu contravin feminitatii. Tocurile metalice in moda feminina au fost in mod repetat ridicate la varful popularitatii, iar acum tintele trebuie sa decoreze gentile la moda pentru femei.Pentru a face ca acest accesoriu sa para adecvat, imaginea trebuie proiectata in stilul agresivitatii. Manechinele care au prezentat genti cu tinte in spectacole pentru sezonul vara 2018, au fost toate imbracate in negru monocrom sau alb-negru bicolor. In imagini au fost folosite cizme, mini, ciorapi de plasa, accesorii cu nituri metalice.Decorul floral aproape ca nu iese niciodata din moda, in perioade diferite devenind doar mai mult sau mai putin relevant. Dupa cum arata tendintele actuale, impodobirea cu flori este din nou la varful popularitatii. Acest lucru se reflecta in modelele de genti de mana ale femeilor, designerii de moda decorand in nuante voluminoase. Decorurile florale la moda arata grozav si pe gentile de forma stricta, laconice, precum si pe modele volumetrice moi.Accesoriile in tendinta actuala, pentru femei, tin pasul cu tendintele pentru imbracaminte, stilul fiind cu franjuri pe imbracaminte si genti. Si in acest caz, si in alte cazuri, franjurile la moda au dimensiunea "maxi", adica franjuri lungi stratificate din piele sau din cordonul atasat la gentile de mana, fiind mai ales pe placul fanelor acestui stil.Franjurile si-au gasit expresivitatea si tendinta de a decora gentile de volume mari. Pe podiumurile expozitiilor de moda pentru sezonul de vara 2018, au fost vazute toate tipurile de genti decorate cu franjuri.Dupa cum s-a dovedit, acest element de decor este perfect nu numai pentru gentile in stil boho-chic ci si pentru modelele stricte, genti de birou, genti de mana incapatoare, genti de voiaj sau posete de seara.Decorul sub forma unui nume de marca de renume, a fost considerat anterior un element al kitsch-ului, iar acum se pretinde a fi linia de sus a ratingului detaliilor la moda. Cu toate acestea, primul nu il contrazice al doilea, deoarece kitsch-ul poate fi tratat cu o cantitate echilibrata de umor, iar umorul este intotdeauna relevant.Gentile impodobite cu nume mari de marca in sezonul de vara 2018 sunt la moda, dar este de dorit ca producatorul de geanta de mana sa aiba o relatie directa cu marca care o decoreaza.Manerele gentilor sub forma de lanturi sunt deja putin sub umbra indoielii, iar designerii au decis sa diversifice acest element, decorandu-l bogat cu tot felul de decoruri.La spectacolele ce prezinta colectii de vara 2018, au putut fi vazute mai multe modele de genti cu manere de tip lant, decorate cu margele colorate, pandantive din metal cu cristale, lanturile fiind de dimensiuni diferite. Avand in vedere ca majoritatea femeilor adora astfel de decoratiuni, poti anticipa ca aceasta tendinta va fi apreciata de catre femeile moderne.Gentile de dama au o proprietate uimitoare; moda nu tine decat un sezon iar acest lucru iti poate fi confirmat de orice femeie. Daca te-ai familiarizat cu tendintele gentilor de dama pentru sezonul vara 2018, poti sa iti completezi arsenalul de genti de mana de pe Jolize.ro