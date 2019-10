Care sunt camasile de cea mai inalta calitate pentru barbati?

(P)

Camasile trebuie sa faca parte din garderoba barbatilor, pentru ca ele ofera tinuta vestimentara perfecta pentru orice ocazie.Pentru asta, ei pot vedea colectia de costume, camasi, accesorii personalizate pentru barbati si articole din piele de calitate inalta, marca Filip Cezar - brand care realizeaza si camasi barbatesti pe comanda Sortimentul acestui brand este vast, te introduce in lumea modei, a produselor de marca, care pot fi o excelenta sursa de inspiratie pentru orice barbat, ce doreste sa aiba stil si eleganta.Din colectia de articole fac parte camasile slim fit, ajustate perfect pe corp, camasile albe in stil clasic care sunt potrivite pentru costumul de mire, camasile business uni sau cu imprimeuri deosebite, dar si camasile casual foarte elegante.Acest brand pune mereu pe primul loc design-ul exclusivist si calitatea premium a materialelor. El foloseste materiale de lux, marca Albini, Monti, Brunello S.p.A, Lanificio F.lli Cerruti, Marzotto , Marlene, Loro Piana , Vitale Barberis Canonico.In acest fel clientul va alege tesatura dorita, tipul de papion sau de guler (cu aripioare, ascutit, cu nasturi, cu varfurile departate, cu intaritura sau clasic), mansetele, nasturii, butonii si alte detalii.Produsele sunt realizate de croitori calificati, care au experienta de peste 30 de ani in domeniul croitoriei bespoke. Acestia realizeaza tiparele manual, la fel si celelalte etape din procesul tehnologic de realizare a produsului.Pana in acest moment, acest brand din tara noastra a realizat o linie completa de tinute de ocazie, business-casual, care arata exceptional. S-au folositatat in ceea ce priveste articolele de imbracaminte pentru barbati, cat si pantofii superbi, ce pot fi creati de asemenea la comanda. Colectia include modele deosebite de pantofi de lux, din piele naturala, de cea mai buna calitate, modele in stil Oxford, Monk, Derby.Acest brand este un exemplu de calitate, lux, rafinament in domeniul imbracamintei si incaltamintei de ocazie, a produselor personalizate si realizate manual, de oameni cu inalta calificare.Barbatii care achizitioneaza astfel de produse vor fi impresionati, la fel cum au fost si foarte multi clienti care deja au in garderoba lor articole de la acest brand. Dintre ei fac parte si vedete din Romania, artisti, cantareti, oameni de afaceri importanti.Firma isi doreste sa ofere si idei de styling, cat si optiuni atemporale de stil clasic, simplu, elegant.Materialele folosite sunt de marca, sunt de cea mai buna calitate, aduse de la producatori de renume international. Preturile sunt accesibile avand in vedere calitatea deosebita a materialelor si design-ul exceptional. Aceste produse sunt rezistente, super-elegante, isi pastreaza aspectul nou o perioada indelungata de timp.In fiecare an, colectia de camasi Filip Cezar devine din ce in ce mai diversificata, include articole in stil clasic, business, casual si de ocazie.Colectia include multe variante de modele de camasi potrivite pentru intalniri business, sau pentru evenimente mai deosebite.Ai la dispozitie o gama impresionanta de imprimeuri, modele cu dungi, cu patratele ori carouri, dar si modele uni in culori deosebite. Poti alege din gama de camasi cu maneci lungi sau care au o forma slim fit, care sunt in stil clasic sau modern.. Ele se pot purta cu cravate - accesorii care pot fi de asemenea achizitionate de la acest brand.Pentru ca aspectul sa fie perfect, recomandam si alte produse marca Filip Cezar: pantofi business, fulare, curele, esarfe, genti, batiste, butoni si alte accesorii. Foarte elegante sunt vestele, costumele de ceremonie, dar si alte produse de pe site.Aceasta casa de moda se afla in Bucuresti si este reprezentata de SC ADFIL COLECTION SRL. Este cunoscuta din anul 2012 pentru produsele de inalta calitate - costume, camasi, pantofi si alte accesorii pentru barbati.Aici poti gasi o mare varietate de optiuni disponibile in materie de eleganta, pentru ca se pune accent pe calitate din toate punctele de vedere. Toate produsele mentionate sunt exceptionale, iti ofera senzatia de lux, confort, stil elegant.