Cum poti purta adidasii de alergare in diverse tinute

Cum sa creezi o tinuta reusita purtand adidasi de alergare

Alege un tricou sau o camasa casual

Poarta o pereche de blugi sau pantaloni chino

Evita tinutele incarcate

Esti gata sa ai mai mult stil?

In primul rand, nu te imbraca elegant! Costumul, camasa office sau paltonul sunt haine mult prea formale pentru a face combinatii reusite. Poarta o tinuta casual! Cauta o pereche de adidasi de alergare pe alb, gri sau negru precum acesti pantofi sport pentru barbati de la etopsport.ro Asigura-te ca incaltamintea ta e joasa deoarece ghetele sport vor lasa impresia ca te straduiesti prea mult sa arati bine. Legat de material, poti alege un model din piele sau panza. Pielea intoarsa ar putea si ea o optiune dar aceasta nu se potriveste in zilele ploioase.De asemenea, incearca sa nu porti negru din cap pana in picioare. Nuantele neutre precum bej, crem sau bleumarin sunt o optiune mai buna fiindca se vor potrivi intre ele si te vor diferentia de majoritatea barbatilor.Evita tricourile cu desene animate sau mesaje motivationale! Imprimeurile cu poze, peisaje si dungi arata mult mai bine si vor transmite despre tine faptul ca esti o persoana matura.Vrei sa porti un tricou simplu? Alege unul polo sau un model cu gulerul in V sau in U. Iar daca vrei sa folosesti o camasa, incearca una de blugi sau o camasa Oxford deoarece acestea au aspectul suficient de casual pentru incaltamintea sport.Poti purta o pereche de blugi albastri cu pantofi sport albi si un tricou gri. Sau o pereche de blugi albi cu pantofi sport negri si un tricou tot negru. Aceasta combinatie va crea un contrast puternic si sigur vei atrage atentia.Evita blugii cu taieturi si modelele skinny! Alege un model slim fit deoarece iti vor face piciorul drept si vei arata mai bine. Vrei sa porti pantaloni chino? Incearca o pereche crem sau neagra, alaturi de o pereche de adidasi de alergare gri precum cei de pe etopsport.ro si sigur nu vei da gres.Desi te-ar putea tenta idea de a purta multe haine si accesorii pentru a nu avea tinuta prea simpla, layering-ul s-ar putea sa nu fie o idee buna. Nu este necesar sa porti camasa cu pulover, sacou si geaca pe tine. Adauga o geaca din piele neagra sau o geaca de blugi albastra.E suficient pentru a face tinuta interesanta! Daca vrei sa porti accesorii, incearca un ceas care sa aiba cureaua din piele sau otel inoxidabil. Poti purta si o pereche de bratari pe cealalta mana sau un lant subtire.Tine cont si de sosete! Daca incaltamintea ta e inchisa, foloseste o pereche scurta, de culoare neagra. Iar daca incaltamintea e deschisa, ai optiunea de a purta sosete invizibile.Asigura-te ca ai ales marimea potrivita! Hainele largi nu te vor ajuta sa pari masiv si nici cele stramte nu te vor face mai slab. Indiferent de fizic, poarta doar masurile tale. Daca respecti aceasta regula vestimentara, indiferent ce tinute preferi, va fi o diferenta imensa in aspectul tau.Desi adidasii de alergare sunt creati pentru activitatile sportive, ii poti integra si in tinutele de zi cu zi. Alege un model pe alb, gri sau negru si asorteaza-i la o tinuta casual. Urmand sfaturile de mai sus, vei putea face acest lucru mai usor.