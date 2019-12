Cum sa asortezi o rochie din dantela pentru fiecare ocazie

Rochie din dantela pentru fiecare zi

Rochie din dantela pentru o tinuta office

Rochie din dantela pentru ocazii speciale

Rochie din dantela pentru planuri de seara

Daca doresti sa adaugi o piesa atemporala in garderoba ta, o rochie din dantela este o alegere perfecta indiferent de anotimp sau eveniment. Adesea considerata o tesatura potrivita pentru seara, dantela este, de asemenea, surprinzator de purtabila acasa, la birou sau la iesirile de weekend.In cele ce urmeaza, iti vom dezvalui cateva modalitati de a asorta rochiile din dantela in asa fel incat sa fie potrivite pentru fiecare ocazie.De la brunch-urile din weekend pana la planurile casual din cursul saptamanii, o rochie din dantela cu mansete este o optiune ideala. Acest design inspirat din stilul boho este delicat si feminin, fiind completat cu detalii impletite si tiv brodat.Acest tip de rochie se va asorta perfect cu o pereche de adidasi albi pentru un look discret sau cu o pereche de pantofi cu toc si barete. Pentru sezonul cald, poti opta si pentru o palarie din paie. Pe de alta parte, sezonul rece implica accesorizarea cu o pereche de botine si un palton casual.Rochia din dantela nu este prima tinuta care iti vine in minte atunci cand te gandesti la crearea unui outfit pentru birou. Cu toate acestea, aerul ei sofisticat se incadreaza perfect in peisajul biroului.Opteaza pentru o rochie neagra sau bej din dantela, cu o curea in talie, sau o rochie cu dantela brodata. Croiul conic si manecile trei sferturi, talia accentuata de curea si decolteul rotund sunt potrivite si clasice, urmand linia corpului tau. Pentru a completa tinuta, opteaza pentru o pereche de pantofi stiletto si o geanta neagra office. In sezonul rece, poti asorta tinuta si cu un trench sau palton in culori neutre.Fie ca este vorba de o nunta, o absolvire, un bal sau un eveniment formal, dantela se va potrivi oricarui eveniment special. Opteaza pentru rochii din dantela cu detalii unice, precum o rochie din dantela cu volane sau o rochie cu broderie florala din dantela. Designul cu volane completeaza frumos tesatura delicata din dantela si garanteaza o tinuta cu personalitate.Accesorizeaza rochia cu o pereche de sandale cu toc, pentru sezonul cald. Pentru vremea rece, alege pantofi stiletto si un palton din blana ecologica. Pentru un finisaj clasic, agrafele perlate pentru par si un clutch din paiete vor fi alegerea ideala.Pentru o noapte in oras, o rochie neagra din dantela mulata pe corp cu decolteu semitransparent din tul la baza gatului este alegerea perfecta. Aceste rochii tip creion din dantela evoca fara efort eleganta si iti garanteaza un look suficient de elegant si indraznet.Completeaza look-ul cu un ruj rosu, sandale sau pantofi cu toc, cercei statement si un plic chic negru. Pentru serile mai reci, imbraca o geaca din piele si poarta o pereche de botine elegante cu toc.O rochie din dantela este o piesa de rezistenta in garderoba ta si te poti intotdeauna baza pe alegerea acesteia. Si pentru a-ti oferi o sursa de inspiratie si shopping, poti gasi rochii dantela la DyFashion . Poarta-le cu fiecare ocazie!