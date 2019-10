Cum sa faci moda sustenabila in Romania #interviu Dames.ro

Dames este unul dintre brandurile de moda din Romania care produce piese vestimentare pentru femei intr-un mod etic si responsabil, la un pret corect, din materiale care au grija nu doar de pielea noastra, ci si de mediu.Am stat de vorba cu Simona Ciobotaru, Manager si Creative Director Dames.ro, despre, moda premium si cum putem sa ne autoeducam mai mult cu privire la moda produsa corect si calitativ, chiar in tara noastra.Din respect pentru oameni si pentru tot ceea ce ne inconjoara! Ca si omul, brandul Dames a crescut si a ajuns la maturitatea care-i permite acum sa aleaga intre a fi un brand de masa sau a fi diferit.Nu intotdeauna a fi diferit iti aduce satisfactiile materiale de care este nevoie ca un brand sa supravietuiasca, dar speram sa atragem de partea noastra acei oameni diferiti care pun accent pe calitate, pe unicitate, pe suportul pe care-l au atunci cand comanda un produs premium, pe livrare si nu in ultimul rand pe munca responsabila.Vorbim despre produse realizate in serii mici din materiale atent alese, rezistente la multiple purtari, cusaturi si finisaje impecabile, astfel incat orice produs sa poata fi adaptat cat mai multor tinute, elegante, casual sau office.Modelele pe care le gasiti pe www.dames.ro sunt atent create si satisfac cerintele clientelor care doresc un produs calitativ, realizat in Romania, la un pret corect!Fiecare dintre aceste creatii vestimentare au in spate o echipa formata din oameni care cern si aleg din multitudinea de schite acele modele care pun in valoare principiile Dames. Prin acest concept, nimic nu se produce in serii mari si nimic la voia intamplarii.Dames pune accent pe calitate si versatilitate si nu pe cantitate. Noi suntem creatori si confectionam intr-un mod responsabil, suntem deschisi la nou si in permanenta conectati la noutatile din moda.Cred ca, in general, consumatorii au devenit deconectati de modul in care sunt facute lucrurile si de oamenii din spatele produsului. Este usor sa fii cucerit atunci cand lucrurile au un pret atat de mic, incat uiti sa te intrebi: "De ce este atat de ieftin?" sau " Chiar am nevoie de acest produs?".De nenumarate ori s-a dovedit ca un produs ieftin este de fapt mai scump decat unul pentru care platesti un pret mai mare. Investeste in produs tinand cont de necesitatea lui si de faptul ca adevaratul cost al produsului se regaseste tot in el!Ne dorim ca toti clientii sa fie constienti de cum se face totul si cine face aceste creatii. Fiecare produs are o poveste si in crearea ei sunt implicati zeci de oameni, iar multumirea lor vine atunci cand produsul a fost cumparat si apreciat.Slow fashion sau moda sustenabila inseamna moda durabila, de calitate, realizata etic. Acest concept conecteaza dorinta de a purta haine frumoase, durabile, de calitate cu grija pentru oamenii care le produc si mediul inconjurator. Slow fashion este echivalentul sustenabilitatii.Bineinteles pe www.dames.ro, unde te asteapta o colectie noua DAMES PREMIUM COLLECTION , Fall in Love, cu piese din bumbac satinat premium, matase, organza, tencel, lana, faux leather, in culorile vedeta ale sezonului: galben-mustar, ocru, rosu cardinal, albastru regal. Rochii, deux pieces, camasi, fuste, pantaloni si sacouri versatile - pentru ca toamna sa fie mai colorata si mai creativa!