Cum sa porti jeans cu botine in noul sezon

Si cum exista un flux foarte mare de jeans si botine care mai de care mai stylish, incat este aproape imposibil sa te poti decide la o singura pereche din fiecare, ti-am pregatiti o selectie de tinute care sa te inspire in asortarea botinelor cu perechile de jeans. Sa le vedem!O pereche de jeans albi, un top in stilul marinaresc navy, o curea cu imprimeu animal print si o pereche de botine maro din piele intoarsa reprezinta o tinuta ideala pentru acest sezon. Opteaza pentru o coafura lejera si un makeup natural si cu siguranta vei intoarce toate privirile!Botinele stil cowboy se numara printre cele mai recente trenduri in materie de incaltari pentru femei, alaturi de elementele western precum camasile si franjurile inspirate din industria cinematografica.Mixeaza o pereche de jeans boyfriend, o camasa oversized, un trench si o pereche de botine cowboy din imitatie de piele de sarpe, in nuante pamantii. Nu uita de ochelarii de soare, un accesoriu must have al acestui look.Iti doresti un outfit chic si interesant? Alege o pereche de jeans cropped, cu tivul nefinisat si asorteaza o pereche de botine negre cu toc. Pentru un plus de efect, opteaza pentru o textura snake sau un model lacuit. Completeaza outfitul cu un top elegant si un palton din stofa si vei arata de exceptie!Botinele cu accente snake-skin sunt perfecte atat in tinutele simple, cat si in cele sofisticate. Alege o pereche de blugi mom fit in nuante deschise, o maleta nude, o pereche de botine din piele de sarpe cu nuante de bej si negru si un palton subtire, in culori pamantii sau chiar si negru.Uita de combinatiile banale si plictisitoare si alege o pereche de botine statement, in diverse combinatii de culori. O pereche de jeans negri, un tricou casual cu imprimeuri si o geaca de piele tip biker nu au aratat niciodata mai bine decat cu o pereche de botine statement, in culori stridente. Noi le-am alege in combinatii cu nuante de rosu, pentru un plus de efect!Ce perechi de botine se potrivesc cel mai bine unor jeansi albi? Desigur, botinele albe! Si daca te ingrijoreaza faptul ca look-ul tau va parea prea banal sau monoton, ei bine, cu accentele metalice si nude-urile potrivite, outfit-ul tau va fi unul fabulos!O pereche de blugi albi, in combinatie cu botinele albe, se vor asorta ideal cu un top in aceleasi nuante si o jacheta din piele intoarsa nude. Nu uita de accesoriile metalice!Pentru tinutele de zi cu zi este indicat sa alegi o pereche de botine clasice si o pereche de blugi drepti. Botinele clasice sunt extrem de versatile, asa ca poti investi instantaneu intr-o pereche de astfel de botine. Asorteaza-le cu jeans si un palton cadrilat si vei avea o tinuta super cool!