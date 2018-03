Cum sa stralucesti la evenimente importante din viata ta?

De ce prefera barbatii un costum de gentleman?

Cine poate rezista unui barbat in smoching?

Cum stralucesti la marele eveniment - nunta?

Aspectul unui om de afaceri

Un barbat in costum trebuie sa poarte si cravata.

Capatul inferior al cravatei trebuie sa ajunga pana la cureaua de la pantaloni.

Albastru-inchis si gri-inchis sunt culori ideale pentru costum.

Jacheta sport nu este potrivita pentru un om de afaceri si nici pantofii sport.

Un om de afaceri trebuie sa-si poarte documentele intr-un diplomat sau o servieta uni.

Camasa trebuie sa arate impecabil. Mansetele ei trebuie sa se vada putin iesite de sub manecile costumului.

Sosetele trebuie sa fie de culoare inchisa.

Acest lucru se poate spune si despre barbati. Nu doar femeile tin sa aiba stil si eleganta. Si barbatii vor sa iasa in evidenta prin tinuta lor, sa fie irezistibili pentru privirile celor din jur.Acest tip de costum se numeste Tuxedo si este apreciat de barbati pentru ca se potriveste perfect la orice eveniment, de la cele mai deosebite petreceri personale pana la ceremoniile de premiera.Specialistii in moda l-au denumit Morning Dress sau Black Tie. Costumul arata extraordinar, cuprinde urmatoarele piese vestimentare:Eleganta acestui costum este admirata de foarte multe vedete internationale: artisti, actori de teatru si film, muzicieni etc. James Bond este un fan al costumelor Black Tie in care arata irezistibil. La ceremoniile de premiera este intotdeauna admirat, toti cei din jur isi intorc atentia spre el, ii simt zambetul si personalitatea.De multe ori denumirea de Smoching se foloseste pentru costumul Tuxedo sau Black Tie. Totusi nu trebuie confundate aceste notiuni. Smochingul este o tinuta de ocazie, care se poarta doar la evenimente memorabile, la nunti, baluri, ceremonii de decernare a unor premii.Smoching-ul a fost purtat inca din sec al XVIII-lea, de barbatii din inalta societate. Forma actuala a smoching-ului a evoluat la sacoul din catifea, care este preferat de barbatii ce tin sa fie eleganti la anumite evenimente Sacoul nu este obligatoriu negru, el este disponibil si in alte culori, cum ar fi: nuante puternice de albastru, rosu-inchis-burgund si verde.Barbatii considera smoching-ul o piesa eterna, la fel cum pentru femei taiorul Chanel a reusit sa treaca testul vremii, mentinandu-si actualitatea, frumusetea si popularitatea.Cand vine vorba despre nunta, barbatii isi doresc sa arate perfect, tin cont de imaginea lor in cele mai mici detalii. Ei stiu ca o imagine eleganta este creata de un costum cu un design deosebit pentru acest eveniment.De cele mai multe ori sunt interesati de costume de ceremonie la comanda pentru ca astfel au posibilitatea de a nu da gres, de a nu fi plictisitori alegand un simplu costum clasic.Nu exista un costum special creat pentru nunta. Barbatii se imbraca pentru un astfel de eveniment in functie de ideea nuntii ca intreg. Costumul in stil Tuxedo este adesea apreciat de barbati pentru ca ar corespunde codului de imbracaminte neagra.Cu siguranta o astfel de alegere este perfecta pentru o nunta cu fast, la un restaurant chic, foarte elegant, in stil baroc. Multi dintre miri prefera ideea de "Nunta la castel" intr-o locatie de acest gen, intr-un cadru romantic, de poveste, in care mireasa sa fie asociata cu o printesa in rochie alba.La evenimentele unde tinuta este obligatorie, trebuie sa te imbraci elegant dar nu este neaparat necesar sa exagerezi. Ideal este sa te simti si confortabil si bine. Este drept ca in anumite momente poti arata minunat si acest lucru poate deveni mai important decat confortul.Eticheta este un instrument de formare a imaginii. Manierele bune sunt profitabile. In plus, eticheta poate crea un climat psihologic placut, prin care se poate prospera in afaceri.Prima impresie conteaza mai ales cand este vorba de afaceri. Aceasta ramane in memoria oamenilor la o intalnire importanta, de business.Reguli pentru tinuta unui om de afaceri:Un om de afaceri trebuie sa se imbrace elegant dar sa se simta si confortabil. Pentru aceasta nu trebuie neaparat sa urmeze moda. In definitiv, ceea ce conteaza este atitudinea!