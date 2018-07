Femeia moderna poarta rochii office deosebite!

Rochia Shopy de la Bogas

Rochia Plein

Rochia Alys

In primul rand, trebuie sa retinem ca hainele pe care le purtam la birou sunt influentate de domeniul in care lucram. Intr-adevar, in domeniile formale inca exista regula nescrisa a costumului sau a rochiilor negre, cu croi cat mai simplu.Dar daca lucrezi intr-un mediu relaxat, precum o firma de publicitate sau redactia unei reviste, ai atat de multe variante de rochii office Iata cateva modele pe care le poti purta cu incredere la birou:Daca nu vrei sa explorezi o zona foarte colorata, diversifica prin alegerea croiului. Manecile acestei rochii office sunt exact detaliul de care ai nevoie pentru a iesi din anonimat si a te simti speciala.Este scurta, insa nu este deloc vulgara datorita volumului creat si al decolteului care nu lasa loc de interpretari.Cum o porti? Alege o pereche de pantofi sport albi, cu talpa foarte groasa si prinde-ti parul intr-o coada intinsa perfect.Completeaza cu creole aurii si un baby bag din lac. Astfel, ii vei oferi acestei rochii office un aer foarte fresh si cool, dar potrivit pentru o zi la birou.Atunci cand petreci intreaga zi la birou, cea mai buna idee este sa porti rochii office cat mai lejere, in care sa te simti ca acasa. Alege un model din voal, cu croi in A, precum este rochia Plein de la Bogas.Este disponibila pe negru, dar si in culori mai vesele, de vara, anume pe roz pudrat, alb si rosu.Combin-o cu sandale cu talpa ortopedica sau pantofi din lac inspirati din moda masculina. Prinde-ti parul pentru extra confort, dar si pentru a-ti alungi vizual gatul.Vaporoasa si foarte lejera, rochia Alys este perfecta pentru o zi de vara la birou. Este prevazuta cu volane pe maneci si in partea de jos, insa volumul creat este compensat de lungime.Este perfecta pentru orice tip de silueta, deoarece iti alungeste vizual picioarele si ascunde orice eventuala imperfectiune.Culoarea acestei rochii office este destul de stinsa, asa ca este o varianta foarte buna chiar si daca obisnuiesti sa optezi pentru haine in nuante neutre.O poti purta cu o pereche de balerini din piele intoarsa sau, daca nu poti sa renunti la tocuri, iti recomandam sandale cu talpa ortopedica.Magazinul online Bogas.ro iti pune la dispozitie o gama extrem de variata de rochii office. Descopera cea mai noua colectie si adauga in garderoba cele mai frumoase haine pentru zilele petrecute la birou.Indiferent ca preferi sa mergi pe o zona clasica sau, dimpotriva, iti place sa experimentezi permanent, exista atat de multe variante, incat este imposibil sa nu gasesti cateva modele de care sa te indragostesti de la prima vedere.