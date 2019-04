Fuste la moda in sezonul primavara-vara 2019

Pune-te la curent cu tendintele si afla ce modele de fuste se poarta in acest sezon.Fusta din piele este o alegere ideala pentru femeile care vor sa imbine stilul elegant cu cel rock-chic. Anul acesta designerii pun accentul pe modele precum: fusta creion, clopot, mini si cea cu talie inalta. Indrazneste sa porti o fusta de piele care sa se potriveasca varstei si stilului tau.Acestea sunt deosebit de versatile, fiind disponibile intr-o varietate de lungimi si texturi. Indiferent ca preferi stilul tineresc al unei fuste clos scurte sau aerul ladylike al unei fuste midi, asigura-te ca modelul pentru care optezi se potriveste de minune stilului vestimentar si siluetei tale.Noua ne plac la nebunie fustele clos! Deoarece marcheaza talia si au o croiala plina, evazata, acestea reusesc sa puna in evidenta orice silueta. Asigura-te ca le porti cu bluze mulate pentru a delimita linia talie si nu cu pulovere largi, care iti vor transforma tinuta intr-una lipsita de orice forma.Daca anii trecuti designerii mizau pe minimalist, anul acesta fustele cu imprimeuri abstracte, imprimeuri florale, leopard sau zebra sunt in mare voga. Combina fusta cu imprimeu cu piese vestimentare simple pentru tinute echilibrate. Mergi pe principiul "less is more!".In mare voga si in sezonul trecut, fustele in carouri isi continua suprematia. Acestea par sa aiba un ingredient magic datorita caruia nu se demodeaza niciodata. Cel mai mult am vazut ca se poarta fustele plisate in carouri, cele care amintesc de uniforma scolara, insa la fel de populare sunt si modelele mini mulate cu carouri mici.Fusta petrecuta reprezinta una din piesele statement ale acestui sezon, regasindu-se in numeroase forme, materiale si culori, potrivite oricarui stil si ocazii. Aceasta are avantajul de a flata orice silueta, asadar, suntem convinsi ca nu exista femeie care sa nu arate bine intr-o asemenea fusta. Fusta midi petrecuta este ideala pentru o tinuta office sau o petrecere de tip cocktail, in timp ce una scurta este ideala pentru o tinuta de zi.Chiar daca in mare parte a timpului obisnuiesti sa porti pantaloni, incearca sa dai un refresh garderobei tale si sa adaugi si o fusta sic. Nu incape indoiala ca te va face sa te simti mai feminina si increzatoare!