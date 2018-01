Iarna, cel mai bun pretext pentru o tinuta eleganta: Iata cateva piese care nu trebuie sa-ti lipseasca din dulap in acest sezon

Iata ca straturile, jachetele si tricotajele se intalnesc in toate show-urile de moda si ne demonstreaza ca putem fi la moda in timp ce ne simtim comod.iti dezvaluie care sunt cele mai importante cinci piese care iti pot transforma garderoba sezonul acesta."Intotdeauna trebuie sa iti amintesti ca trendurile pot fi si comode si distractive in acelasi timp, deci experimenteaza mai mult si asigura-te ca ai o aparitie surprinzatoare de fiecare data cand mergi la birou sau la intalniri de afaceri", te sfatuieste aceasta.Designerii ne indeamna sa indraznim mai mult sezonul acesta si sa ne invaluim in culoare si in imprimeuri pline de viata care sa ne faca sa zambim mai mult."Mixarea, juxtapunerea si combinarea de culori si imprimeuri poate parea ciudata la inceput, dar cei mai mari designeri incurajeaza sezonul acesta indrazneala in alegerea acestora", sfatuieste stilistul Hermosa Luminita Staicu.Rochia Bella de la Hermosa are un model curajos, catifea suprapusa peste brocard si o croiala simpla care poate avantaja toate formele corpului, facand-o usor de purtat in multe situatii daca este accesorizata corespunzator.Daca prima data cand auzi de tricotaje te gandesti la puloverele bunicii, mai incearca o data!Sezonul acesta puloverele sunt reinterpretate si prezentate in forme diverse si interesante.Condimentarea moderna a clasicelor tricotaje le face pe acestea piese-vedeta incontestabile, astfel ca vei arata extraordinar in timp ce vei fi invaluita de imbratisarea pufoasa si calduroasa a materialelor moi.Combina puloverul tau preferat cu o camasa intr-o nuanta interesante si cu o pereche de pantaloni office si vei obtine un look fara cusur."Atat pentru ocaziile formale, cat si pentru tinutele casual, puloverul Consuelo este o optiune excelenta. Acesta este realizat dintr-un material moale, are o croiala simpla si comoda, iar pe umeri este accesorizat cu funde feminine. Poate fi purtat atat singur, cat si combinat cu o camasa uni", spune Luminita Staicu.Printre articolele preferatele sezonului sunt chiar pantalonii office. Croielile impecabile ale acestora garanteaza o eleganta cotidiana de neegalat. Reinventarea pantalonilor formali vine sub forma aplicatiilor sau a detaliilor care fac intr-adevar diferenta.Un cordon cu ajutorul caruia sa faci o funda feminina pantalonilor tai poate aduce un plus de creativitate oricarei tinute."Casele mari de moda au inclus in prezentarile lor pentru sezonul acesta pantaloni office in culori puternice, insa daca nu esti suficient de curajoasa, opteaza pentru o pereche de pantaloni Natalia , in care poti fi sigura ca vei arata impecabil".Pentru moment, catifeaua nu este un trend care are de gand sa plece. Ba mai mult, aceasta reprezinta un accent care atrage tot mai mult atentia si care confera eleganta oricarei tinute, in special outfit-urilor formale.Catifeaua este in acelasi timp un material bogat si luxos care, in nuantele potrivite, poate schimba complet orice look. Integreaza in garderoba ta office piese din catifea si fa-te remarcata!"Daca te temi de culorile puternice, alege sacoul Mayra . Croiala te va face sa te simti in largul tau iar materialul pretios al articolului te va scoate in evidenta si iti va da un aer sofisticat la birou".Ultimul trend - dar nu cel din urma - este reprezentat de gecile de iarna.Prioritare pe listele cu tendinte demne de luat in seama sezonul acesta, jachetele calduroase si in trend sunt preferatele fashionistelor. Cine spune ca nu poti arata ravasitor purtand o geaca pufoasa?Poti gasi o multime de jachete chic care sa-ti tina de cald si care sa te scoata in evidenta."Geaca Casilda este o optiune perfecta daca vrei o jacheta de iarna cu blanita, intr-o nuanta feminina", recomanda stilistul Hermosa.