Importanta alegerii unei genti care sa te reprezinte

Fiecare femeie are stilul sau de a purta gentile si totodata un mod diferit de a asorta gentile in functie de tinuta. Alegerea unei genti tine in primul rand de preferintele fiecarei femei in parte, iar de cele mai multe ori gusturile difera mult de la o persoana la alta.Cu ajutorul specialistilor de la www.portofelultau.ro am decis sa realizam un ghid in care sa vorbim despre cum se alege corect o geanta reprezentativa. Astfel, urmand aceste sfaturi, fiecare femeie isi va putea gasi geanta ideala pe care o cauta cu siguranta de mult timp.Un prim aspect de care trebuie sa tii cont atunci cand iti alegi o geanta este forma pe care aceasta o are. Forma reprezinta un detaliu foarte important si nu trebuie ignorat.In functie de stilul tau vestimentar dar si de corpul tau va trebui sa stabilesti si forma gentii. Nu trebuie sa alergi mereu doar dupa ultimele tendinte din lumea modei, deoarece acestea nu se potrivesc chiar tuturor persoanelor.Un sfat pretios pe care ti-l putem oferi este sa alegi o geanta cu forma opusa corpului vostru. De exemplu, daca esti o persoana inalta si cu o greutate normala sau chiar slabuta, ar trebui sa optezi pentru o geanta care sa aiba o forma rotunjita.Dupa ce ai stabilit care este forma gentii care ti se potriveste cel mai bine, urmatoarele aspecte de care sa tii cont sunt culoarea gentii precum si materialul din care aceasta a fost realizata.Inainte de toate, ai putea sa te gandesti care sunt tinutele la care doresti sa porti geanta pe care o cumperi. Astfel, iti va fi mult mai usor sa alegi culoarea gentii. In functie de culorile pe care le porti de cele mai multe ori precum si de tinutele pe care le preferi, alegerea gentii potrivite va fi mult mai usor de facut.Daca iti doresti o geanta care sa poata fi asortat usor la mai multe tinute, atunci ai putea opta pentru un model de culoare alba, neagra sau chiar maro.Cat despre material, iti recomandam pielea naturala. Este un material care arata bine dar ofera si un plus de rezistenta totodata.Mai important decat toate este insa ca geanta pe care o cumperi sa fie cat mai confortabila. Aspectul sau conteaza mult, insa inainte de toate ar trebui sa punem accent pe utilitate si comoditate.In geanta ar trebui sa iti incapa toate lucrurile, de la telefonul mobil la portofel, sau chiar diferite obiecte cosmetice precum rujul, o oglinda, un parfum sau alte accesorii. Alegerea unei genti de dimensiuni reduse doar pentru ca arata bine s-ar putea dovedi a fi destul de neinspirata.Totusi, daca iti cumperi o geanta care sa te insoteasca la un eveniment important, la o intalnire, atunci cu siguranta dimensiunile sale ar trebui sa fie ceva mai reduse, astfel incat sa transmita multa eleganta si totodata sa poata fi purtata usor la o tinuta cu rafinament.Gentile reprezinta o atractie pentru hoti, iar de aceea ar trebui sa iei masuri din acest punct de vedere. Atunci cand iti cumperi o geanta, ar trebui sa verifici daca aceasta are buzunare separate pentru obiecte de pret precum este telefonul mobil sau portofelul.Acestea ar trebui sa se afle intr-un loc mai greu de accesat si totodata sa aiba un sistem bun de inchidere. Astfel, un telefon aflat intr-un compartiment special va fi mult mai greu de sustras.