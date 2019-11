LVMH cumpara Tiffany cu 16,2 miliarde de dolari

Oferta de 135 de dolari pe actiune este cea mai mare achizitie de pana acum a grupului francez LVMH, conglomeratul care detine, printre altele, brandurile Louis Vuitton si Bulgari. Tranzactia va permite extinderea celei mai mici afaceri a LVMH, divizia de bijuterii si ceasuri, din care fac parte brandurile Bulgari si Tag Heuer."Achizitionarea Tiffany va intari pozitia LVMH pe segmentul de bijuterii si va majora prezenta companiei pe piata din SUA", se arata intr-o declaratie comuna a LVMH si Tiffany, care estimeaza ca tranzactia se va finaliza la mijlocul anului viitor.Tiffany, infiintata la New York in 1837, cu peste 300 de magazine pe plan global si cunoscuta in urma filmului in care a jucat celebra actrita Audrey Hepburn, era una din cele mai cautate firme pentru preluari.Luni dimineata, actiunile LVMH au urcat cu 1,8% la Bursa de la Paris.