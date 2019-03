Piata de lenjerie intima, in plina ascensiune pana in anul 2025

Lenjeria intima, indispensabila in garderoba femeilor

China, in fruntea clasamentului

Estimari de 20 de milioane de dolari

Magazinele online, tot mai cautate

Lenjeria intima e la moda si va continua sa fie, intrucat e indragita de majoritatea femeilor din lume. Realizata din diverse materiale elastice, transparente sau decorative, cum ar fi satinul, dantela, matasea sau bumbacul, aceasta este un articol vestimentar indispensabil in garderoba oricarei femei.Pretul pieselor de lenjerie intima poate creste, de la an la an, fiind influentat de cresterea pretului materiei prime si a costurilor cu forta de munca, insa cererea continua sa ramana la un nivel inalt.China este cea mai mare tara producatoare de lenjerie intima din lume, prin urmare, diferite companii multinationale dornice sa intre pe piata chineza se concentreaza, de asemenea, pe aceasta piata ca fiind cea principala.Asadar, razboiul dintre pret si calitate este inevitabil. In opinia analistilor, concurenta pe lenjerie intima va fi din ce in ce mai mare, intrucat marile companii au costuri de afaceri si avantaje tehnice.Dupa finalizarea unei acumulari preliminare, multi producatori trec printr-o perioada critica de modernizare industriala si de modernizare a brandurilor.Cu toate acestea, piata globala de lenjerie de dama a fost evaluata la 20 de milioane de dolari numai in 2017 si va fi in continua crestere pana la sfarsitul anului 2025.Informatiile detaliate cu privire la segmentele din piata globala de lenjerie intima sunt extrem de utile pentru cei care monitorizeaza rentabilitatea din viitor si ii ajuta in luarea deciziilor cu privire la crestere.Informatiile privind tendintele si evolutia se concentreaza pe piete si materiale, capacitati, tehnologie si structura schimbatoare a pietei globale de lenjerie de dama.Piesele esentiale de lenjerie intima se vor vinde din ce in ce mai mult, mai ales in mediul online, acolo unde magazinele isi prezinta produsele intr-o gama diversificata, la preturi avantajoase.In concluzie, segmentul productiei de lenjerie de dama este unul dintre cele mai dinamice din industria de profil. Daca in urma cu 10 ani acest sector era in urma celui de imbracaminte in ce priveste numarul jucatorilor, situatia s-a inversat in prezent, acesta castigand o cota din ce in ce mai mare din piata de fashion.