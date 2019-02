Rochiile care fac furori cu motivele traditionale

Rochiile casual, cele mai la indemana

Modele stilizate

Gratie unui concept ce atrage, bine gandit si integrat in tinutele moderne, rochiile cu motive traditonale au devenit tinta publicului feminin. Au avantajul de a fi purtate oricand, in orice sezon, sunt versatile si permisive in materie de silueta potrivita care sa le poarte.Dintre tipologiile de rochii cele casual sunt printre cele mai populare. Acestea sunt o alegere la indemana din ratiuni practice - reprezinta o tinuta completa. De asemenea, acestea pot fi purtate ziua, seara, la diverse evenimente, cadre. Se potrivesc de minune cu un program al femeii active.In varianta acelor rochii casual care se inspira din bogatia si frumusetea motivelor traditionale un magazin de profil, Ie Nationala, a reusit sa capteze atentia prin ineditul formelor si designurilor. Aducea in prim-plan un stil original la fiecare tip de rochie inclusa in colectii, oferea alternative fata de piata suprasaturata de materiale clasice, de tipare simple sau de note comune in design.Propunerile ce vin din partea unui magazin precum Ie Nationala vine ca urmare a popularitatii pe care il cunoaste traditionalul. O arta care nu va cunoaste sfarsit, un stil atemporal, un aspect original si definitoriu pentru identitatea noastra, traditionalul a devenit sursa de inspiratie si pentru creatiile de actualitate.Contrar a ceea ce inseamna rochia casual moderna, aici tiparele sunt atipice. Sunt preferate volumele, liniile cambrate, dar nu exagerat de mulate, asimetrii, maneci lungi, culori vii si modele traditionale imprimate sau brodate, in tonuri contrastante.Ia in forma ei autentica cere desigur un cadru special si impune automat un stil pretentios. De aceea, stilistii s-au gandit la maniera practica in care sa o poata integra in tinute relaxate, oricand. Pornind de la un astfel de concept, tot ce a insemnat model traditional a inceput sa cunoasca o altfel de era - stilizarea modelelor traditionale incat sa devina un design la granita dintre traditional si modern.In colectia de rochii casual de la Ie Nationala se regasesc astfel de optiuni, de altfel fiind printre cele mai dorite. O rochie simpla, cu maneci evazate care incanta cu un ton de culoare interesant se completeaza elegant cu broderie reprezentata de frunze aurii aplicate. Motive geometrice tesute, puse in evidenta si de prezenta unei linii de franjuri poate fi suficient incat sa transforme o rochie neagra casual in una originala.Motivele florale sunt cel mai adesea adoptate, integrate in designul rochiilor fie ca element central, fie ca o completare - la tiv spre exemplu. Trandafirii rosii, plasati in zone strategice definesc arta in a crea rochii feminine.Ridicate la rang de moda moderna, astfel de rochii sunt preferate de cele care stiu sa aprecieze mai intai originalitatea si expresivitatea pieselor vestimentare purtate.