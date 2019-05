Sensero Lingerie Store a lansat noua colectie de lenjerie intima impreuna cu noul magazin online

"Intotdeauna am pus pe primul plan experienta clientului in magazinul nostru. Am dorit ca timpul petrecut in magazinul nostru online sa fie unul eficient pentru client si ca acesta sa aiba intr-adevar un shopping placut.Noua interfata a magazinului este una user-friendly, cu un design minimalist si cu acces usor la informatia dorita. 80% dintre clientii nostri comanda de pe dispozitive mobile, iar acest lucru am dorit sa il imbunatatim. Magazinul este optimizat pentru o experienta unica si usoara atat pentru desktop cat si pentru mobil", a explicat Mihai Marinescu ideea de pornire a noului site al magazinului de lenjerie sexy Sensero. "Conceptul a ramas acelasi de la infiintarea magazinului, acum 3 ani de zile. Credem in libera exprimare si in dorinta fiecaruia de a experimenta. Aceste lucruri ne reprezinta si dorim sa oferim clientilor nostri exact ceea ce isi doresc.Colaboram direct cu branduri din Franta, Polonia, Spania, iar datorita acestui lucru putem sa oferim clientilor nostri lenjerie intima sexy de calitate la preturi accesibile. Periodic avem oferte promotionale si reduceri de pret in magazinul nostru. Chiar in acest moment avem zeci de produse in lichidare de stoc cu preturi de producator."Magazinul comercializeaza lenjerie sexy, lenjerie erotica, dar si costume si accesorii pentru cupluri. Poti vedea noua colectie de lenjerie intima vizitand magazinul online www.sensero.ro