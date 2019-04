Tinuta business pentru femei - repere moderne

Fuste si rochii - cum se supun acestea rigorilor stilului business

Pantaloni si costume

Industria modei ce se axeaza pe stilul office

Pe principiul ca nu ceea ce purtam este de remarcat, ci activitatea in sine, serviciile prestate sau ceea ce exprimam in cuvinte, stilul business poate fi mai simplu ca oricand si totusi ceva mai pretentios. Se raporteaza la un mediu de activitate sobru, deci si articolele vestimentare trebuie sa fie la fel.Daca pentru barbati tinuta office este destul de usor de reperat in prezenta unui costum, pantalon, sacou, camasa, pentru femei lucrurile sunt ceva mai variate.Aceleasi piese vestimentare intra in componenta tinutelor office pentru ele, dar designul dorit este unul tot mai variat. Ca un raspuns al acestor cerinte vine colectia de la Otto Hermann . Stilul minimalist, cu detalii clasice, cu linii bine definite se integreaza perfect intr-un context office.Lungimea este cea care face prima si cea mai de impact diferenta. Cuvant de ordine aici este decenta. Sunt excluse crepeurile indraznete, adanci. O fusta simpla este oricand o alegere buna, mai cu seama pentru ca se poate combina cu tot felul de camasi sau bluze din voal.Pentru a compensa cu multe dintre preferintele legate de fuste ce nu pot fi purtate la birou, femeile pot alege fusta creion, cea cu talie inalta ce contureaza silueta. Sunt formale, cu un design diferit si in mod cert atragator.Colectia de la Otto Hermann inseamna varietate si acopera toate categoriile de interes pentru orice femeie, de la sacouri dama la pantaloni, chiar si seturi deux pieces. La capitolul pantaloni si costume exista deja o clasica asociere a acestor piese cu stilul office.Totusi, cand simplitatea este infatisata, sunt observate imediat orice mici imperfectiuni, deci de preferat ca alegerea facuta sa fie despre materiale de calitate, cusute impecabil; nu se admite ca fiind prezentabila o femeie ce poarta un sacou cu umeri prea lati sau maneci prea lungi.Otto Hermann propune un echilibru si o armonie in culori si forme. Sacourile potrivite pentru cele care se identifica ca fiind conservatoare se refera la cele din stofa ca fiind ideale. Cambrate, in culori tari, stil clasic si minimalist, cu astfel de alegeri nu ai cum sa dai gres.Un aer mai modern si cu un concept mai apropiat de preferintele de actualitate vin propunerile de la Otto Hermann. Sacourile din tweed spre exemplu, confortabile, au rever completat de prezenta unui fermoar, drept accesoriu inedit. Cambrate de asemenea, astfel de sacouri cuceresc priviri si pentru ca materialul este distins, dar si pentru ca partea cromatica este interesanta, un multicolor cu baza de roz pal.Pentru ca nu se limiteaza la basic si monoton, pentru ca intentia este de a veni cu noi idei care sa le ofere optiuni originale, sacourile de la Otto Hermann aduc varietate cromatica. O pata de culoare poate fi sacoul fucsia sau cel imprimat. Mai multe modele se regasesc in cadrul paginii oficiale, aici Stilul office este corelat adesea cu pantofi stiletto, cu sacouri sobre si camasi albe, dupa vechiul principiu de "gulere albe". Acum insa, o nisa aparte a industriei de design vestimentar aduce in prim plan stilul office cu influente moderne. Articolele vestimentare sunt definite de elemente surprinzatoare, decente, culori interesante, ceea ce face ca tinuta office sa fie compusa fara prea mult efort.Inventivitatea cu care designerii reusesc sa realizeze astfel de creatii este stimulata si de faptul ca publicul feminin are maxim interes in astfel de achizitii. Mai ales pentru cele care sunt in functii de conducere, care lucreaza in corporatii, care duc business-ul la un alt nivel, al lor sau nu, tinutele office sunt un must have.Otto Hermann imbina tendintele office cu cele casual si creeaza colectii pe placul celor mai exigente femei. Dupa ce acestea se identifica cu un stil anume, nu vor trebui sa renunte la preferinte doar pentru a gasi optiuni potrivite pentru tinutele la birou.Otto Hermann demonstreaza astfel adaptabilitatea si versatilitate pentru ca pana la urma intentia este de a fi pe placul consumatorului, femeile, un public destul de pretentios.