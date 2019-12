7 lucruri pe care trebuie sa le stii inainte de a apela la botox

Folosite de peste 25 de ani, injectiile cu botox reprezinta una din cele mai cautate si efectuate proceduri estetice minim invazive. Foarte multe persoane au o conceptie gresita cu privire la aceasta procedura dar si despre rezultatele obtinute.Multi au impresia ca efectele interventiei cu botox sunt permanente, dar acest lucru reprezinta doar un mit. Efectul injectiilor cu botox dureaza 4 - maxim 8 luni, este reversibil si depinde de zona unde a fost injectat, de gradul problemei tratate si multi alti factori precum fumatul, hidratarea insuficienta etc.Suntem bombardati zilnic cu nenumarate exemple de interventii nereusite cu botox. Administrate corect, in cantitati potrivite, de un medic responsabil, injectiile cu botox nu duc la un aspect nenatural al fetei, ci chiar fac minuni. Doar cand se injecteaza prea multa toxina botulinica apare efectul de frozen face.In cazul in care se doreste mentinerea unui oarecare grad de mobilitate, intr-o mana experimentata de specialist exista multe artificii tehnice prin care relaxarea musculara poate fi mai mult sau mai putin intensa. Trebuie tinut cont insa ca, cu cat relaxarea e mai completa, cu atat efectul antirid e mai intens. Cu cat doza injectata este mai mare cu atat efectul poate dura mai mult. Cantitatile administrate sunt oricum atat de mici incat il fac inofensiv pentru corpul nostru.Inclusiv fetele regale precum Kate Middleton apeleaza la botox pentru un aspect intinerit, iar pentru a asigura expresivitate, este esential ca procedura sa fie efectuata de un medic estetician specialist, de incredere, cu experienta, care stie sa respecte structura anatomica a muschilor fetei dar si sa ajusteze doza conform unor harti si protocoale bine definite.Nu exista nicio dovada stiintifica care sa demonstreze ca injectarea cu botox da "dependenta" din punct de vedere medical. Dimpotriva, botoxul garanteaza cel mai eficient tratament anti-aging si da doar "dependenta" psihica, adica dorinta de a pastra efectul cat mai mult timp. Pentru ca, dupa ce te-ai obisnuit cu o fata neteda, fara riduri sau incruntare, fara aspect de fata trista si sa arati ca la 30 de ani, e greu sa accepti ca ai 45, in momentul in care pielea noastra revine la forma dinainte de injectare si ridurile incep sa reapara.Orice injectie doare, dar acele folosite pentru injectiile cu Botox sunt atat de mici incat durerea resimtita este ca "o piscatura de tantar". Procedura este simpla, dureaza aproximativ 10 minute si nu doare, doar persoanele sensibile la durere pot resimti un usor disconfort.Contrat zvonurilor, adevarul este ca ridurile sunt mai putin accentuate si vizibil estompate, chiar si dupa ce efectul botox-ului a trecut deoarece, in urma unui astfel de tratament, actiunea muschilor este blocata pentru o perioada, lucru care permite pielii sa se regenereze. Adica, te vei bucura de un aspect intinerit pe o perioada mai indelungata!Botoxul este folosit pentru tratarea ridurilor dinamice sau de expresie, deoarece asigura relaxarea muschilor, iar astfel anuleaza cauza formarii ridurilor. Ridurile dinamice sunt cele care apar atunci cand exista o contractie musculara, cum ar fi cele din coltul ochilor, intre sprancene si ridurile de pe frunte, care ne pot face sa aratam obositi, nefericiti sau suparati.Din cauza confuziei intre botox si hialuronic, de multe ori am auzit formularea buze mari "botoxate". Dar botoxul, desi trateaza ridurile, nu este o substanta de umplere asa cum este acidul hialuronic . Atunci cand avem un sant pe care vrem sa il umplem, punem acid hialuronic, atunci cand vrem sa relaxam, punem botox.Respectand proportiile date de Mama Natura, injectiile cu botox in doze mici reprezinta tratamentul estetic cu cel mai mare grad de siguranta, care opreste cu succes efectul de imbatranire al fetei, previne instalarea ridurilor, le reduce profunzimea odata instalate si ne ajuta sa ne simtim bine in pielea noastra, in perfecta armonie cu varsta si cu fizionomia.In cazul in care iti place sa arati senzational si cochetezi cu ideea de a incerca pe pielea ta efectele botoxului, clinica SKiN MedSpa este locul perfect pentru a apela la o astfel de interventie remarcabila in lupta cu varsta.La SKiN MedSpa Bucuresti vei beneficia de alegeri inspirate, intotdeauna in avantajul vostru si de un plan de tratament personalizat, adecvat atat nevoilor cat si bugetului tau!Pentru rezultate indelungate, preferam un anumit tip de botox astfel incat sa evitam atat efectul de yo-yo cat si de frozen face. Preturile sunt accesibile, iar ofertele de sarbatoare mai mult decat atragatoare! Programeaza-te acum la 0720 740 704!