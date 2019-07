Abdominoplastia, solutia pentru persoanele trecute de prima tinerete

Corectarea elasticitatii pierdute a pielii de pe abdomen este posibila cu ajutorul unei abdominoplastii. Abdominoplastia isi propune sa remodeleze pielea abdominala uzata si sa ofere un aspect cat mai placut abdomenului si musculaturii de acolo.Interventia numita abdominoplastie este recomandata persoanelor cu o conditie fizica buna, care prezinta insa piele flasca. De asemenea, operatia estetica poate fi utila celor in varsta, cu exces ponderal si cu piele care si-a pierdut din elasticitate.Persoanele cu vergeturi semnificative din cauza nasterilor si care au musculatura abdominala slabita pot beneficia de abdominoplastie. Cea mai frecventa cauza a deformarii abdominale la femei este sarcina si, implicit, sarcinile multiple. Aceasta face ca pielea de pe abdomen sa se intinda peste capacitatea ei biomecanica, fortand chiar si structurile musculoaponeurotic de pe peretele abdominal. La fel contribuie si slabitul post natal. Daca simti ca nu ai reusit sa scapi de acest surplus, se poate sa nu o faci natural niciodata.Cu o abdominoplastie se va inlatura rapid pielea care arata rau, muschii abdominali sunt reajustati foarte simplu, sunt fixati pe linia mediana abdominala. Si ombilicul va fi repozitionat si rearanjat tot in timpul operatiei de abdominoplastie pret bun.Inainte de operatie pacientii merg la nutritionisti, slabesc si scapa de depozitele prea mari de grasime, pielea ramasa urmand sa fie "remodelata". Nu e nevoie de un numar mare de zile de spitalizare, 3-4 sunt suficiente, pacientul trebuie insa sa aiba si o perioada de recuperare de pana la sapte zile.inainte de interventie este importanta discutia despre istoricul medical. Specialistul va avea nevoie sa stie daca exista istoric de sarcina si care sunt efectele pe care aceasta le-a avut asupra organismului, dar si daca existe operatii in acea zona si ce tip.Postoperator, vei avea nevoie de gheata, imbracaminte lejera, larga, astfel incat sa nu fii nevoita sa faci eforturi mari atunci cand te imbraci sau te dezbraci.Abdominoplastia se realizeaza sub anestezie generala sau rahianestezie/peridurala, dupa caz, necesitand internarea. Interventia chirurgicala dureaza intre doua si patru ore, in functie de zona care trebuie excizata.Cel mai frecvent, chirurgul tau estetician va face o incizie de-a lungul abdomenului inferior, pe linia de deasupra pubisului, intre cele doua spine iliace anteroposterioare (cele doua oase proeminente in zona mascata de linia chilotului).De asemenea, se va face o repozitionare a ombilicului prin desprinderea sa de tesutul inconjurator si crearea unui nou orificiu prin care e introdus la nivelul normal la care trebuie sa se afle.In cazul oricarei interventii chirurgicale, pot aparea complicatii precum: sangerare, reactii alergice, infectie, tromboza (astuparea unui vas sangvin cu un cheag de sange) . Pentru minimalizarea riscurilor este necesar sa respecti cu strictete instructiunile chirurgului plastician.