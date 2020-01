Belher Beauty Bar - locul in care orice transformare radicala de look este posibila!

Ingrijirea acasa poate fi mai comoda, insa ce conteaza sunt rezultatele. Mai ales cand salonul este serviciu adiacent vanzarii de produse profesionale, cele doua domenii merg excelent impreuna.Este si exemplul Belher, brand specializat pe nisa de extensii de par, care dispune si de salon in cadrul caruia sunt oferite servicii de top pentru montare si intretinere de extensii de orice fel ar fi acestea.Belher Beauty Bar este conceptul ce a prins contur din necesitatea de a educa publicul cu privire la modul corect si profesional de ingrijire a extensiilor de par si a oricarui produs din aceasta gama - tresa de par, cozi, peruci.Ce regaseste aici publicul interesant se refera atat la produse de ingrijire, servicii clasice specifice de salon, cat si cele speciale pentru montaj, demontare sau intretinere a parului si al extensiilor.Exclusiv la Belher Beauty Bar se regaseste si o linie speciala de produse, productie proprie, pentru ingrijirea parului, special conceputa pentru a mentine calitatea extensiilor.Nu este de ajuns achizitia de extensii de par pentru a considera ca o schimbare de look dorita este realizata. Aceasta nisa a evoluat constant si foarte mult in ultimii ani. Astfel, extensiile de par alese corespunzator si ingrijite pe masura pot fi integrate estetic in parul natural.Scopul este de a corecta aspectul podoabei capilare intr-un mod natural. In acest sens, este recomandat ajutor specializat pentru a alege extensiile de par potrivite, tinand cont de lungime, structura parului, densitatea firelor de par naturale, de culoare de asemenea.In cadrul salonului Belher Beauty Bar pot fi testate produsele, consilierea fiind gratuita.De asemenea, este locul perfect recomandat pentru montarea extensiilor de par. Exceptie pot fi cele care se monteaza pe baza de clips, montaj ce poate fi facut acasa fara ajutor profesional.Cu toate acestea, extensiile de par pot fi si tunse, coafate, vopsite pentru o culoare asemanatoare cu parul natural. Aceste proceduri sunt executate cu minima usurinta de mainile experte ale celor specializati in domeniu.Exclusiv in saloane de acest gen se vor monta extensiile ce au nevoie de tehnica speciala, cum sunt cele tape on, pe baza de nod brazilian, cele cusute, cu micro sau nano-ring sau cele cu cheratina.Ce alte servicii sunt disponibile in Belher Beauty Bar: tuns, coafat, vopsit, decolorat, tratamente pentru par aplicate, impletituri.Mai mult decat un salon, Belher si-a propus ca printr-un beauty bar sa isi completeze serviciile profesionale. Pentru ca publicul sa fie multumit de calitatea produselor oferite, este nevoie si de montaj profesional.Brandul Belher a dezvoltat acest concept ce de-a lungul timpului a prins mai mult contur. La ora actuala sunt doua locatii, Bd. Pache Protopopescu si Mall Baneasa Shopping City.Detalii pentru programari se regasesc in cadrul paginii oficiale, belher.ro, precum si pe conturile Belher de pe retelele sociale.