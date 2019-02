Ce drepturi ai atunci cand apelezi la estetician. Sfaturi de la medicul Iancu Morad

Medicul estetician Iancu Morad explica ce pot face pacientii pentru a se asigura ca se lasa pe maini bune atunci cand isi propun sa apeleze la interventii de acest tip."Este recomandat ca orice persoana care apeleaza pentru prima data la serviciile unui medic estetician sa vina insotita de o buna prietena sau de un membru al familiei. Aceasta persoana va vedea lucrurile obiectiv si va ridica anumite intrebari pretinente, la care pacienta poate nici nu se gandeste", spune medicul estetician Iancu Morad."Nu va fie jena sa intrebati medicul despre studiile pe care le are, daca are specialitatea in chirurgie plastica sau o specialitate in dermatologie ce ii permite sa faca si mici interventii estetice. Trebuie sa-l intrebati daca este afiliat la Societatea de chirurgie plastica sau dermatologie, daca este inscris in Colegiul Medicilor si daca are drept de libera pratica. Puteti cere dovezi in acest sens, pe care medicul este obligat sa le arate", continua Iancu Morad."Pe piata mondiala exista foarte multe produse, de calitate diferita, si este dreptul pacientului sa stie cu ce fel de produse lucreaza medicul respectiv. Noteaza-ti numele lor si cauta acasa informatii despre ele. Gasesti pe internet detalii despre fiecare produs in parte si forumuri de discutii despre acestea, astfel incat poti trage singura cea mai buna concluzie", spune Dr. Iancu Morad."Este dreptul tau sa stii daca o interventie prezinta anumite riscuri si este obligatia medicului sa iti dea toate detaliile necesare. Mai mult, este indicat sa intrebi medicul ce experienta are in procedurile care te intereseaza si daca au existat pana acum complicatii in urma interventiilor sale.Mereu le spun tuturor sa nu le fie rusine sa puna intrebari. Siguranta este cel mai important lucru, iar daca exista dubii atunci pacienta trebuie sa ceara si un alt punct de vedere", concluzioneaza medicul estetician Iancu Morad (Luxury Aesthetics) .