Cum sa arati bine in fotografiile de nunta

Pare un cliseu, insa iti doresti sa te regasesti zambitoare si fericita in fotografii. Daca e nevoie, fa-ti un tratament de albire a dintilor (acasa sau la stomatolog) si exerseaza-ti apoi zambetul in oglinda.Desi poate parea imposibil, incearca sa te bucuri de aceste clipe si lasa-te in voia evenimentelor. Fotograful isi va face si in aceste momente treaba si te va suprinde cat mai naturala, evitand astfel tracul fotografiilor aranjate. Multe dintre noi aratam ma bine in astfel de poze.pentru fotografiile ghidate, de tip portret,, in care sa va simtiti in largul vostru, astfel incat sa eliminati pe cat posibil elementele ce va pot distrage atentia sau intimida si mai mult. De asemenea, asigura-te ca ai suficient timp la dispozitie alocat pozelor, astfel incat sa te poti relaxa, fara grija ca trebuie sa ajungi in alta parte.la tipul de portrete pe care le doresti, analizeaza forografii de acest gen pe Instagram sau Pinterest. De obicei, cele mai bune pozitii sunt cele in care te simti in largul tau, cele fortate tind sa se vada. Asculta sfaturile fotografului, insa spune-i daca nu te simti confortabil.E adevarat, un ten bronzat avantajeaza, insa daca nu e natural, bronzul artificial poate avea ca efect nuante nedorite de portocaliu in fotografii. Nu exagera! Alege un machiaj care sa te avantajeze, facut de un profesionist. Vei evita astfel transferul produselor pe rochie, pe mire sau pe invitati.pentru a arata mai bine in fotografii. Evita barbia dubla aplecandu-ti gatul un pic in fata si prin ridicarea capului. Adopta o pozitie dreapta si incoarda-ti trupul. Incearca sa nu-ti tii bratele apropiate de corp. Astfel, silueta ta va parea mai silfida.. Vei incepe sa lacrimezi si te vei simti inconfortabil. Fotograful va face oricum o serie de fotografii ale aceleiasi pozitii si le va alege pe cele mai reusite. Nu te ingrijora, deci!de toate aceste momente ce fac parte din ritualul nuntii. Fotografiile sunt importante insa, la final, ceea ce iti va ramane mereu in minte si in suflet, este felul in care te-ai simtit si modul in care ai interactionat cu ceilalti. Fii fericita!