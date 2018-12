Manichiura cu gel, in topul preferintelor - avantaje si recomandari

Tendinte in materie de manichiura

Manichiura Gellack

Tendinte in materie de culoare

Traim totusi acele vremuri in care imaginea unei persoane este cartea de vizita, astfel ca manichiura spre exemplu este echivalentul respectului fata de propria persoana, un aspect ce departajeaza persoanele intre cele atente cu propriul look si cele delasatoare.Cert este ca manichiura este oarecum necesara, chiar si in randul barbatilor. Pentru femei insa domeniul este unul mai complex si implica atentie pentru tehnica de manichiura ce se completeaza cu partea artistica - nail art in varianta moderna de definitie a manichiurii pictate, cu modele create si nu doar strat de culoare.Daca pana la un punct orice interesata de manichiura crede ca s-ar descurca si pe cont propriu in a-si realiza estetica unghiilor, iata ca tendintele moderne in materie de manichiura demonstreaza ca este nevoie de mana unui expert. Asta pentru ca manichiura cu gel este una dintre favoritele actuale.Ce presupune aceasta, ce produse unghii sunt necesare si ce etape sunt urmarite pentru a crea o astfel de manichiura?Manichiura cu gel nu este o premiera, ci mai degraba un trend ce continua sa le faca pe reprezentantele feminine tot mai pasionate de acest subiect. Presupune aplicarea de geluri speciale pe unghia naturala, dupa forma si lungimea dorita.Desi initial te duc cu gandul la posibilitatea de a avea unghii fara defecte, deci recomandata celor cu probleme, in fapt mai toate femeile incearca un astfel de stil, notabile fiind avantajele.O astfel de manichiura este mai rezistenta fata de orice alta metoda. Traim vremurile in care totul se rezuma la servicii fast si nu mai pierdem timp cu metode clasice.Astfel, din nevoia de a fi practice si de a nu repeta prea curand vizita la salon, femeile incearca varianta de manichiura cu gel, ce ramane impecabila dupa saptamani bune, iar retusul se impune numai dupa ce unghia naturala creste.Presupune folosirea de geluri speciale, ce se modeleaza pe unghie, formand tipul de manichiura dorit. Ulterior se aplica strat de culoare si geluri ce sigileaza suprafata, redau luciu si protejeaza. Intre aceste proceduri este necesara folosirea lampii UV sau LED pentru polimerizarea fiecarui strat in parte.Acest tip de manichiura presupune eliminarea gelului in proportie de 90. Se realizeaza cu produse dizolvabile numite si oje semipermanente.. Este necesara de asemenea lampa UV sau LED pentru a polimeriza fiecare strat. Diferenta insa este ca aceste produse sunt mai flexibile si au o aderenta crescuta.Tehnica in sine poate fi diferita, insa si aparitia in sine a unghiilor este in masura sa se supuna unor rigori de tipul trendurilor. Se remarca preferinte diverse si la acest capitol, deloc de mirare daca ne gandim ca nail art si pasiunea de a transpune creativitatea pe unghii este deja o moda celebra.Magazinele de specialitate precum noliashop.com pun la dispozitie culori diverse, texturi pe masura si nu contenesc sa surprinda cu propunerie lor. Asta pentru ca sunt preferate stilurile complexe, cele inedite.Spre exemplu, predictiile pentru anul ce vine in materie de trenduri dicteaza ca stilul lunar va fi in topul preferintelor - insemnand accent pe forma unghiei, in combinatii de tip sclipici, paiete si forme geometrice.Nici manichiura ombre nu este exclusa, aceasta presupunand un joc de doua tonuri de culoare, in degrade. Accesoriile precum pietrele stralucitoare, motivele florale vor fi la mare cautare.Nuantele metalice vor fi de asemenea in continuare alese, rosul, negrul, pastelurile, precum si tonurile de neon numarandu-se printre optiunile indicate pentru vara lui 2019.Astfel de tendinte dictate si revazute la modelele de pe catwalk se transforma treptat intr-o adevarata industrie. Manichiura nu mai este un simplu serviciu ci un manifest de arta, ce devine un accesoriu de luat in seama pentru imaginea oricui.