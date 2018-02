Goana oamenilor dupa corpuri perfecte a transformat chirurgia plastica intr-o industrie de miliarde de euro

Cifrele publicate cu ocazia Congresului mondial al profesiei, organizat la Paris, arata "o dinamica sustinuta pentru acest sector intr-un context economic dificil pentru mai multe regiuni", a anuntat joi organizatia profesionala IMCAS, transmite AFP.Cifra comunicata de IMACS include atat vanzarile de echipamente si produse utilizate pentru a modifica aspectul corporal, precum lasere pentrude exemplu, cat si produsele farmaceutice, toxinele (printre care faimosul) siConform prognozelor, cifra de afaceri ar urma sa ajunga la 9,3 miliarde de euro in 2018, pentru a se dubla intre 2019 si 2021.Insa aceste cifre sunt mai mici comparativ cu sumele cheltuite de pacienti, ceea ce ilustreazai.Asociatia profesionala a chirurgilor plasticieni din SUA (ASAPS) estima anterior capentru chirurgie estetica, in crestere cu 11% comparativ cu 2015.Presedintele ASAPS, Daniel Mills, aprecia atunci ca aceste cifre se datoreaza atat cresterii economice cat si dorintei baby-boomers si copiilor lor de", a apreciat presedintele Societatii internationale de chirurgie plastica, ISAPS, Renato Saltz.Ultimele cifre disponibile, pentru anul 2016, sustin ca au fost efectuate 23,6 milioane de interventii chirugicale plastice la nivel mondial, cu 9% mai multe decat in anul precedent. Din numarul total, aproximativ 10,4 milioane au necesitat o taietura de bisturiu, restul constand in injectii si tratamente noninvazive.Cinci tari (SUA, Brazilia, Japonia Italia si Mexic) concentreaza peste 41% din interventii.Potrivit ISAPS, cea mai frecventa interventie chirugicala este augmentarea mamara (15,8%), urmata de lipsocutie (14%), modificarea ploapelor (12,9%) si a nasului (7,6%).IMACS subliniaza ca Asia este continentul unde industria de chirurgie plastica creste cel mai mult, astfel ca in 2018 ar urma sa devina o piata mai mare decat Europa.