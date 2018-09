Produsele revolutionare de la Crest - accesibilitatea cosmeticei dentare si nisa unor produse tot mai populare

Povestea produselor Crest

Cui se adreseaza produsele Crest

3D White Crest

Nota finala

De provenienta din SUA, gama Crest a cucerit publicul destul de repede. Asta pentru ca s-a dovedit a fi cu efect, pentru ca albeste dupa cum promite si dispune de varietate de produse ce se pot folosi. In functie de preferinte si dupa caz si particularitatile acestuia sunt disponibile paste de dinti cu efect de albire, benzi, plasturi 3D White Crest , kituri, creion de albire de asemenea.Pentru cei care inca nu au luat contact cu acest domeniu, trebuie spus ca produsele Crest s-au dovedit a fi competitive. Secretul lor consta in ingrediente active, praful de copt si peroxidul, ce intr-o combinatie bine proportionata poate curata dintii, indepartand petele, albind treptat si sigur. Difera de la caz la caz concentratia de peroxid de hidrogen, deci puterea de albire se refera si la acest aspect, precum si la modul de aplicare, de utilizare. Daca in cazul pastei de dinti aceasta se foloseste ca atare, ca toate celelalte paste, cand vine vorba de plasturi acestia au o poveste diferita.Plasturii pentru albire se aplica atat pe partea superioara de dentitie, cat si pe cea inferioara, acoperind pur si simplu dintii. In timpul de actiune se pot continua tabieturi zilnice, utilizatorul se poate hidrata, relaxa. Nu exista disconfort, dar se cere rabdare.Produsele Crest au ajuns si in Romania, devenind in scurt timp produse revolutionare. Prin actiunea lor sunt asemanate cu tratamentele de tip laser la care recurg medicii dentisti. Au efect de acest gen, insa sunt mai usor de utilizat, in intimitatea casei. Totodata sunt si mai accesibili. Avand o astfel de reteta, nici nu era de mirare ca urma sa vina un val de popularitate.Partea la fel de multumitoare este ca astfel de produse au o arie larga de actiune privind tipologia utilizatorilor. Se adreseaza fumatorilor sau nu, chiar si cei cu dinti sensibili pot incerca astfel de produse. Daca ne referim la pasta de dinti Crest atunci pare ca o astfel de gama de fapt vizeaza pe toti cei care au in vedere ingrijirea dentitiei, sanatatea cavitatii bucale. Ingredientele sunt in masura sa protejeze impotriva cariilor, sa curete perfect, sa indeparteze pete, oferind totodata si o respiratie proaspata.Unul dintre produsele populare este legat de plasturii 3D White Crest. Un produs cu recunoastere internationala, cu premii la activ, detine secretul unui ritual ce nu impune mari dificultati, insa aduce rezultate uimitoare. Aplicati o data pe zi, cu o perioada de actiune de o ora, acesti plasturi pot albi vizibil. Se recomanda utilizarea constanta, pret de cateva zile, pentru efectul garantat.De mentionat ca fata de alte produse, cele de marca Crest nu afecteaza smaltul dintilor. Este o inovatie pana la urma, intrucat publicul este atras de ideea de albire si se confrunta adesea cu efecte adverse ale produselor - cum ar fi sensibilitatea dentara. Nu este cazul aici, de unde si un alt motiv pentru care publicul a apreciat aceasta gama. Nici efectul indelungat nu poate fi ignorat. Respectand cu strictete indicatiile oferite, efectele pot fi de lunga durata, chiar si pana la 18 luni.Se spune despre un produs ca poate fi judecat si etichetat in functie de rata de esec. In cazul produselor Crest acest prag este de 5% dintre utilizatorii din intreaga lume. Sunt cazuri rare in care benzile 3D White Crest nu au functionat si mai cu seama cazuri speciale cand dupa cateva zile de tratament nu s-au observat imbunatatiri.Despre zambetul perfect se spune ca poate cuceri lumea. Zambetul este expresia fericirii, al oamenilor veseli. Cand sa apelam la un astfel de atu ne lovim de ceea ce poate crea adevarate frustrari: dinti galbeni. Dar pe masura interesului actual a intregii societati, de a pune accent pe aspect, pe imagine, exista deja solutii la indemana pentru a imbunatati aspectul dintilor. Cu un astfel de tel a intrat pe piata si gama Crest, devenind in scurt timp un etalon in materie de albire a dintilor.