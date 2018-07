Solutia pentru un par lung si voluminos? Gama de extensii din par natural tape-on de la Belher

Extensiile din par natural tape-on

Despre ingrijirea si utilizarea extensiilor de par de tip tape-on

Belher.ro - magazin online specializat in comercializarea de extensii de par natural tape-on, dar si de alte tipuri, precum si in extensii din fibra sintetica sau peruci - vine in intampinarea celor interesate de o schimbare de look de impact, cu solutii variate.Gama extensiilor de par natural tape-on se afla in centrul atentiei in acest sezon, iar asta se datoreaza naturaletii cu care se uniformizeaza cu parul natural.Este recomandata aplicarea lor de catre un hairstilist cu experienta, de preferat in cadrul unui salon profesional. Aplicarea se realizeaza pe suvita naturala, printr-o banda adeziva transparenta. Acestea trebuie aplicate la distante mici de radacina, astfel incat sa favorizeze o uniformizare impecabila, adoptand un comportament specific firelor naturale.Sunt preferate pentru diversitatea de look-uri pe care o permite, incepand de la eleganta coada de cal si pana la diverse coafuri ridicate. Farmecul consta in faptul ca toate acestea sunt realizate discret, deci secretul parului bogat ramane nedivulgat.Desigur, se impune o selectie atenta a extensiilor pentru ca nu orice magazin furnizeaza marfa calitativa. Pentru un look natural, Belher pune la dispozitie atat extensii par natural tape-on , cat si hairstilisti experti, in cadrul salonului alatural magazinului fizic din Bucuresti.Inainte de aplicarea acestora, specialistul trebuie sa se consulte cu clienta in vederea unei alegeri optime de nuanta, lungime si volum. Din varietatea de optiuni, fiecare trebuie sa aleaga un produs care sa se integreze cu succes printre firele naturale ale parului, asigurand un aspect de asemenea natural.In functie de rezultatele vizate, expertul salonului va face recomandarile potrivite in legatura cu densitatea, grosimea si textura extensiilor tape-on, precum si legat de culoare sau lungimea ideala. Ulterior, ramane la alegerea clientei spre ce se orienteaza, dupa dorinta si bugetul disponibil. Iata care este prinderea specifica pentru acest tip de extensii de par:Opteaza pentru acest tip de extensii de par in special persoanele care doresc o purtare si o ingrijire care sa nu presupuna prea multe batai de cap. Expersii Belher au in vedere aplicarea lor in suvite relativ subtiri, astfel ca purtarea sa fie una confortabila.Cu siguranta ca ingrijirea nu impune proceduri dificile, insa este necesara manevrarea lor cu blandete pentru a nu deteriora firele. Este valabila aceasta asa zisa regula atat in vederea coafarii, cat si a uscarii cu feonul sau indreptarii lor cu placa.De asemenea si vopsirea trebuie sa se faca atent, de preferat in salon.Referitor la spalarea acestora, este necesara utilizarea balsamului la fiecare spalare, iar a mastii de par cel putin o data pe saptamana. Este modul in care se previne incalcirea firelor, lasandu-le totodata netede si stralucitoare.Dat fiind faptul ca hranirea extensiilor nu se poate realiza natural, asemenea podoabei capilare, o recomandare este de a utiliza produse special concepute pentru ingrijirea lor.Trebuie de asemenea evitate acele cosmetice care au in compozitie ingrediente precum alcool sau care au compozitie uleioasa. Este calea sigura prin care se va evita desprinderea extensiilor de par de suvitele naturale. Perierea lor trebuie sa se realizeze cu un pieptane special, care sa nu rupa firele si nici sa nu le deterioreze.Nu in cele din urma, pentru a evita incalcirea firelor pe timp de noapte, inainte de culcare este bine ca acestea sa fie prinse fie in coada, fie intr-o impletitura lejera. In acest mod nici somnul nu va fi ingreunat si nici extensiile de par nu vor avea de suferit in vreun fel.Este de avut in vedere intretinerea lor, o sedinta in acest sens fiind recomandata de catre specialistii Belher macar o data la 6-8 saptamani. Necesitatea aceasta depinde de cat de repede creste parul natural al purtatoarei. Pe belher.ro poti vizualiza, respectiv comanda cele interesate extensii de par dorite, la preturi echitabile.