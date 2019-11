Studiu: Tot mai multi romani si-ar dori sa aiba ochi albastri sau verzi. Ce solutii au gasit

Le cumperi de la o optica, niciodata de la magazine nespecializate.

Cunosti parametri necesari atunci cand le comanzi, cum ar fi raza de curbura a ochiului. Daca nu, fie ca alegi lentile cu sau fara dioptrie, inscrie-te pe site-ul celor de la Videt pentru o consultatie oftalmolgica gratuita unde vei afla masuratorile specifice in cazul tau.

Daca esti purtator nou, alege lentilele colorate de unica folosinta, care sunt mai usor de folosit pentru cei care nu cunosc pasii de pastrare.

Un studiu realizat de optica Videt.ro arata care sunt cele mai cautate culori de ochi pe Google in Romania, pana la care sunt cele mai cumparate culori de lentile estetice pentru modificarea culorii irisului, dar mai ales care sunt motivele principale pentru care anumite culori sunt considerate atractive in randul romanilor, iar altele nu.Se spune ca "ochii sunt oglinda sufletului", o metafora care in timp a generat multe articole si liste informative despre ce trasaturi de personalitate sau abilitati ne sunt reprezentative, in functie de culoarea ochilor.Fie ca sunt sau nu oglinda sufletului, culoarea ochilor spune o poveste si determina comportamente.Conform cercetarii facute de Videt, in Romania, cautarile pe Google releva ca pe primul loc in topul celor mai cautate culori de ochi se afla ochii albastri, urmati indeaproape de cei verzi, caprui deschis si negri.Aceste cautari sunt puternic corelate cu tendintele in materie de achizitie a lentilelor de contact, unde Alexandru Alecu, CEO Videt.ro, transmite ca in top-ul celor mai achizitionate lentile colorate gasim cele lentilele verzi, cele albastre si pe cele gri.Achizitionarea lentilelor colorate a devenit un trend in randul a tot mai multi tineri romani care isi doresc schimbari de look. Publicul care apeleaza la acest produs estetic s-a marit.Daca la inceput lentilele au fost testate de marile celebritati in roluri de vampiri sau extraterestrii, acum din ce in ce mai multi influenceri care participa la evenimente mondene si tineri care urmaresc moda si vor sa fie in tendinte sunt cei care le poarta si le recomanda urmaritorilor.Tot intr-un numar mare se afla si cei care opteaza pentru lentile colorate cu dioptrie, optiunea fiind atractiva in special pentru cei care deja poarta lentile de vedere si sunt obisnuiti cu procesul de intretinere si curatare al acestora. La acest numar se alatura si purtatorii de ochelari, care testeza aceasta varianta pentru ocazii speciale, si nu numai.Pentru ca cererea de lentile colorate a crescut pe piata romaneasca, optica a descoperit trei factori care explica atractia pentru anumite culori si psihologia din spate a clientului care opteaza pentru acest produs estetic.Printre motivele pentru care suntem atrasi de unele culori de ochi, se numara faptul ca:Conform World Atlas, aproximativ 79% din populatia lumii are ochii caprui inchis, ceea ce o face cea mai comuna culoare de ochi din lume.In ordine descrescatoare se pozitioneaza cei albastri, cu un procent de 8-10%, urmat de nuantele deschise de caprui sau caprui-verde care reprezinta 5% din populatia globului si printre cele mai rare culori, ochii verzi, care reprezinta doar 2% din cele 7 miliarde ale lumii.Cu toate acestea, in topul celor mai rare culori care reprezinta < 1% din populatie se afla nuantele de gri si violet, cea din urma fiind culoarea faimoasa care a facut-o cunoscuta pe actritia Elizabeth Taylor.In Romania, clasarea culorilor de ochi nu difera radical comparativ cu statisticile globale. Putin peste jumatate din populatia tarii are ochii caprui, motiv pentru care nuantele deschise, fie albastre sau verzi, raman si pe teritoriul tarii culorile ravnite de catre cei care cocheteaza cu lentilele de contact colorate."Dintre cei care opteza pentru un look indraznet, majoritatea sunt clienti cu ochii caprui inchis sau nuante similare, care isi doresc sa iti schimbe look-ul temporar, cu o culoare complet diferita de cea naturala sau vor sa-si puna in evidenta culoarea pe care o au deja", ne mai transmite Alexandru Alecu.Optiunea cea mai populara este reprezentata de lentilele de contact in nuante albastre sau verzi, de la un aspect natural la cele usor excentrice. Acest comportament poate fi identificat si la nivel global.Intr-un sondaj online, AllAboutVision a intrebat cititorii care este culoarea de ochi pe care o considera cea mai atragatoare. Iata preferintele, de la cele peste 66.000 de raspunsuri obtinute:Asadar, din optiunile votate putem trage concluziona ca o parte din atractia pentru ochii verzi poate fi datorata raritatii lor."Cu toate ca statisticile existente privind distributia culorilor de ochi la nivelul Romaniei sunt greu de verificat, mai multe surse pun prevalenta ochilor verzi la 2% pe plan mondial", afirma Alexandru, CEO Videt.ro.Conform AAO, in urma cu aproximativ 10.000 de ani, existau doar ochii caprui. Schimbarea istorica s-a produs in urma unei mutatii care a redus productia de melanina la nivelul irisului.Diferentele de culoare a ochilor sunt rezultatul diferitelor cantitati de granule de pigment de melanina din celulele irisului numite melanocite. Mai exact, o persoana cu mai putina melanina in melanocitele irisului sau va avea o culoare mai deschisa a ochilor (albastru sau verde, de exemplu) decat o persoana cu o concentratie mai mare de melanina, care cel mai probabil va avea ochii caprui.'Fie ca iti place sau nu, cantitatea de melatonina gasita la nivelul irisului tau are un rol esential in protejarea organismului. Despre ea se spune ca previne aparitia cancerului, intareste sistemul imunitar si poate incetini imbatranirea celulara. Este "super eroina noptii", fiind cunoscuta si sub denumirea de "hormonul somnului"', ne trasnmite dna. Doctor Cristina Ciuca, medic oftalmolog Videt.Asadar, daca vrei sa te numeri printre cei aflati in categoria cele mai rare nuante de ochi - singurul mod sigur si sanatos prin care poti opta pentru o noua culoare de ochi este sa alegi o pereche de lentile colorate.Cultura noastra pune in prim plan personaje cu "parul blond si ochii albastri"; acest lucru a fost accentuat timp de zeci de ani in filme si entertainment. Ca atare, eticheta "sexy" atribuita unei persoane cu ochii albastri este cu siguranta un rezultat puternic influentat de mass-media.Astfel, atunci cand vine vorba de culoarea ochilor, este important sa avem in vedere modul in care - inca din copilarie - suntem expusi personajelor precum Cenusareasa, Barbie, Ken sau alte personalitati TV si din film care intretin fantezia ca persoanele cu ochii albastri sunt "distractive" si "aventuroase", in timp ce o persoana cu ochii negri sau caprui ar trebui distribuita in rolul individul serios, sensibil, dar totusi amabil."Inclusiv in media romaneasca, vedetele cu ochii deschisi sunt un punct de referinta pentru multi dintre purtatorii de lentile colorate. Acestia cauta in mod specific lentile de contact care sa aiba nuanta ochilor Antoniei sau ai Adelinei Pestritu", explica Alexandru, CEO Videt.Chiar daca putem avea o preferinta personala innascuta, totusi o mare parte din ceea ce suntem atrasi se bazeaza pe o istorie lunga (inca de la nastere) a ceea ce este considerat social atractiv.Cel de-al treilea factor descoperit care elucideaza misterul atractivitatii culorilor ochilor este impactul amprentei sexuale. Se pare ca Freud a avut dreptate - exista tendinta de a cauta parteneri care seamana cu parintii nostri, mai ales cand vine vorba de culoarea ochilor.Intr-un studiu, cercetatorii de la Universitatea Northumbria au cerut voluntarilor sa clasifice similitudinile faciale dintre fratii si partenerii unei selectii aleatorii de femei. S-a descoperit ca barbatii sunt atrasi de partenere cu ochii de aceeasi culoare ca a mamei lor, in timp ce femeile sunt atrase de barbatii care au ochii de culoarea tatalui lor.Studiul confirma teoria cunoscuta drept "amprenta sexuala pozitiva", prin care individul isi alege partenerul pe baza trasaturilor parintilor sau fratilor sai.In exemplele de mai sus, create de dailymail.co.uk se pot observa asemanarile existente intre parteneri alesi de Angelina Jolie, Blake Lively sau Gwyneth Paltrow si tatii, respectiv, fratii lor.Daca optezi sa-ti schimbi culoarea ochilor, asigura-te ca: