Totul despre produsele de frumusete "curate". Ce este marketing si ce este realitate?

CLEAN BEAUTY: Ce etichete sunt doar marketing si care sunt cele importante de urmarit?

Din pacate, multe companii utilizeaza aceste logouri fara certificarea necesara, astfel urmatorul pas pe care trebuie sa-l facem este sa ne informam cu privire la substantele care se afla in compozitia lor si cum le evitam pe cele daunatoare pielii, dar si sanatatii organismului nostru.

Ingredientele toxice de pe etichete:

Despre sulfati, parabeni, arome si coloranti sintetici, dar si despre diferenta dintre bio, organic si natural, am stat de vorba cu Haircare.ro , magazin de produse de ingrijire pentru par si piele.Impreuna am analizat cele mai in voga logouri si ingrediente Clean Beauty si ce substante se ascund pe etichetele unor produse din trusele noastre de ingrijire!Clean inseamna atunci cand un produs cosmetic sau de igiena este compus din ingrediente non-toxice, bazate pe plante, pentru a produce rezultatele dorite.. Prin ambalajul folosit sau modul in care listeaza ingredientele folosite, gasim o serie de logouri si simboluri care doresc incadrarea produselor in acest categorie.Putem avea incredere in toate etichetele aparute? Pe scurt, nu. Pentru a ne familiariza cu acestea, trecem in revista cele mai des intalnite etichete din categoria Clean Beauty si selectam care sunt cele care au logouri certificate:Certificarea BIO atesta faptul ca produsele sau ingredientele din compozitia acestora provin din agricultura ecologica. Agricultura ecologica promoveaza metode si practici agricole care protejeaza mediului inconjurator si sanatatea publica prin interzicerea utilizarii de ingrasaminte sintetice si pesticide de natura chimica, conservarea resurselor naturale, utilizarea surselor alternative de energie, etc.Logo-ul green pe eticheta unui produs ne informeaza ca acesta nu dauneaza mediului.Spre exemplu, putem folosi un produs verde de protectie solara cu ambalaj biodegradabil din categoria non-waste, chiar daca formula nu este 100% non-toxica.Cu toate acestea, in lipsa unei definitii concrete, termenul a devenit umbrela pentru orice produs care pretinde ca protejeaza resursele planetei.Legal vorbind, eticheta "natural" nu inseamna nimic. Fiind un termen nereglementat de Food and Drug Administration (FDA) sau de Uniunea Europeana (UE), orice produs de ingrijire personala poate folosi unul sau doua ingrediente naturale, iar formula ingredientelor sa reflecte altceva.Produsele vegan nu contin ingrediente derivate sau provenite de la animale. Multe persoane asociaza veganul cu alternativa mai sigura atunci cand achizitioneaza produse cosmetice. Cu toate acestea, un produs poate fi vegan si in acelasi timp sa contina ingrediente sintetice cu grad de risc.Produsele beauty cu logo-ul cruelty free nu au fost testate pe animale in procesul de productie. De asemenea, poate insemna ca orice ingredient derivat din animale nu a fost extras in detrimentul bunastarii animalului (cum ar fi periile de machiaj din fibre naturale).Produsele de ingrijire personala pot fi cruelty free, fara ca sa fie vegane, dar si invers.Termenul nontoxic informeaza ca substantele gasite in formula, raportate la utilizarea prevazuta, nu vor provoca efecte negative asupra sanatatii.Uniunea Europeana are o lista cu 1,328 de ingrediente toxice care sunt interzise in productia cosmeticelor si a produselor de ingrijire personala. Cu toate acestea, in Statele Unite sunt interzise doar 11 ingrediente toxice.Prin urmare, eticheta non toxic este discutabila, iar ce este disponibil pe piata nu garanteaza siguranta produsului dorit, chiar daca cel mai in voga influencer il utilizeaza si te incurajeaza sa-l incerci!Organic este asignat unui produs fabricat prin procedee traditionale si eco-friendly, fara agenti chimici sau ingrediente modificate genetic. Produsele de ingrijire personala care sunt certificate ca fiind cel putin 95% ecologice poarta eticheta USDA Organic in SUA si acest logo in spatiul UE.Sustenabilitatea merge mana in mana cu conceptul green. Ingredientele enumerate pe eticheta - inclusiv modul in care au fost obtinute aceste ingrediente - dar si ambalajul in sine, nu ar trebui sa fie daunatoare planetei.Ingredientele cu adevarat sustenabile sunt cele care provin din surse etice si dovedite sigure pentru mediu, in ambalaje biodegradabile sau cele care prezinta simbolul zero waste pe ambalaj.In afara de logourile "cruelty free", "zero waste" sau "eco", pe etichete mai puteti identifica si anumite ingredientele gasite in compozitia formulei. Dintre cele mai intalnite sunt produsele "fara sulfati", "fara parabeni". Ce e cu aceste ingrediente, care sunt intr-adevar daunatoare si care nu?Sulfatii sunt cei "fac spuma" si iti dau o senzatie de curat. Sunt foarte prezenti in sampoane si in produsele de curatare (gel de dus, sapun, etc.). Fiind responsabili pentru indepartarea in profunzime a grasimilor si a impuritatilor, actiunea puternica a acestora poate determina indepartarea uleiurilor protectoare de la nivelul scalpului.Marketing sau realitate? Specialistii Haircare ne recomanda sa alegem cu grija produsele ce contin sulfati, fiind atenti la nevoile scalpului si la sanatatea firului de par. Aici gasiti un articol despre de ce trebuie sa evitam sulfatii.Aceste substante chimice antimicrobiene impiedica cresterea unor bacterii si a mucegaiul in produsele de infrumusetare si ingrijire personala. Din aceasta categorie se numara compusii cu prefixe precum methyl-, ethyl-, butyl-, propyl-, dintre care isopropyl-, isobutyl-, phenyl-, benzyl-, sunt cele mai controversate substante asociate cu aparitia cancerului la san sau responsabile pentru infertilitate.Desi Uniunea Europeana a interzis multi parabeni aflati in circulatie, SUA considera insuficiente dovezile gasite pana in momentul de fata, motiv pentru care multe din produsele pentru ten si corp contin parabeni interzisi in spatiul european.Alte ingrediente nocive 'imbracate' intr-o terminologie vaga si inofensiva sunt aromele si colorantii artificiali care deghizeaza pana la 3.000 de substante chimice sintetice sau naturale utilizate pentru a face un produs beauty sa miroasa delicios.Ce nu se stie este ca majoritatea aromelor si a colorantilor cresc sensibilitatea pielii, iar astfel, bariera de protectie este slabita.Intr-o nota comuna, ftalatii, care ajuta parfumurile sa dureze mai mult, sunt incorporati ca agenti de fixare pentru a mari puterea de penetrare a produselor in piele. Astfel, ei sunt utilizati in parfumuri, geluri de par si lacuri de unghii si ii veti gasi pe o lista de ingrediente prescurtata ca DEP, BBzP, DBP si DEHP.Compusii de aluminiu au fost mult timp asociati cu aparitia cancerului la san. Cu toate acestea, studiile realizate nu au confirmat aceasta legatura Mai mult, au aratat ca axila absoarbe de fapt foarte putin aluminiu - mai putin de 0,01%. In schimb, rata de absorbtie a aluminiului se ridica pana la 0,06% pe pielea pre-deteriorata. Asadar, utilizarea produselor care contin aluminiu trebuie evitata, in special daca pielea este proaspat rasa sau prezinta deteriorari.Dioxizii de siliciu sunt utilizati ca agenti absorbanti in produsele de ingrijire orala si in cele de cosmetica, precum fondul de ten sau cremele BB. Acest compus chimic apare in doua forme: amorfa si cristalina.Forma de dioxid de siliciu aprobata pentru utilizare in formulele cosmetice este cea amorfa. Cu toate acestea, in urma unor teste de laborator pentru diferite produse de baie si cosmetice, forma sa cristalina, un cancerigen uman cunoscut, a fost identificat in particule de dimensiuni respirabile. Unele studii sugereaza ca forma amorfa poate fi contaminata cu forma cristalina, ceea ce explica de ce este inca detectabil in produsele de infrumusetare.Cel mai cunoscut conservant din istorie, se gaseste in tratamentele cu keratina care blocheaza legaturile de disulfura ale parului. Formaldehida este recunoscuta la nivel mondial ca fiind un cancerigen uman si astfel, s-au luat masuri pentru a elimina substanta din majoritatea produselor cosmetice obisnuite, cum ar fi lacul de unghii sau produsele de styling.Cel mai cunoscut filtru UV chimic utilizat in aproximativ 60% din formulele de protectie solara din SUA. Ingredientul este asociat cu rate ridicate de reactii alergice si, de asemenea, puternic suspectat de a fi un perturbator hormonal estrogenic, trecand prin bariera placentara, ceea ce duce la greutate scazuta a fatului si aparitia unor malformatii congenitale precum boala Hirschsprung.Agent hidratant utilizat pe scara larga, petrolul rafinat se gaseste adesea in balsamurile de buze si cremele de fata. Exista mii de motive pentru a evita produsele petroliere, printre care cele eco-friendly. Exista insa si probleme de sanatate. Un studiu din 2011 a descoperit ca uleiul mineral este cel mai mare contaminant prezent in corpul uman, din cauza acumularii in timp in urma aplicarii produselor cosmetice.Afla ce ingrediente sunt toxice, dar si despre cele recomandate si in ce formule le gasesti.Pe langa acestea, un mic research in social media despre prezenta la evenimente de clean beauty sau pe subiecte conexe te poate ajuta sa distingi intre brandurile care folosesc eticheta in scop publicitar sau cele care chiar sunt interesate de tot ce inseamna un stil de viata sustenabil, produse cruelty free sau vegan friendly.Daca ai facut research, nu-ti ramane decat sa verifici substantele de pe eticheta. Nu te lasa prins in capcana discountului ireal de mare, ci dezvolta obiceiul sa verifici informatiile de pe produs si sa identifici ingredientele folosite, cantitatile utilizate in formula si logo-urile certificate Clean Beauty.Clean beauty este mai mult decat o tendinta! Grija pentru sanatatea si vitalitatea pielii, dar si a scalpului nu depinde doar de pastrarea unui ritual de ingrijire, ci si de produsele pe care alegem sa le folosim.