Georgeta Dendrino: Un executive coach e cel care iti pune o oglinda in fata ca sa te cunosti mai bine

Ce aduce in plus executive coaching-ul?

Exista o piata pentru astfel de servicii in Romania?

Cine investeste mai mult in executive coaching? Companiile sau executivii, pe cont propriu?

Ce au in comun directorii care apeleaza la coaching?

Care sunt problemele cu care se confrunta directorii cel mai des si cum pot fi ele rezolvate?

Ce v-a atras pe dumneavoastra spre acest domeniu, in urma cu 22 de ani, cand putine lucruri se stiau in Romania despre coaching?

Care a fost cea mai mare realizare in tot acest timp, pentru dumneavoastra?

Ce planuri de business aveti?

Si totusi, ce este coaching-ul si cu ce difera el fata de training?Business24 a stat de vorba cu Georgeta Dendrino pentru a afla cat mai multe despre diferentele si asemanarile dintre cele doua tipuri de servicii.Georgeta Dendrino este Managing Director al Interact si are peste 22 ani de experienta in domeniul trainingului si consultantei, precum si 10 ani in coaching.Georgeta este executive coach si consultant si a dezvoltat programe de training pentru echipe de top si middle management; a fost leaderul a numeroase si variate proiecte de consultanta si a dezvoltat diferite simulari de afaceri si programe de teambuilding.Industriile principale in care a dezvoltat proiecte sunt: FMCG, bancara, constructii, farmaceutica si petroliera."Atat trainingul cat si coachingul au la baza un proces de invatare. Felul in care se intampla aceasta invatare este diferit, insa. La training, focusul este pe trainer, el este personajul cel mai activ: el este in fata, el livreaza niste informatii, ii implica pe participanti in niste activitati care sa sustina procesul de invatare, de dobandire de noi cunostinte si abilitati (CE) ", explica Georgeta Dendrino.In coaching, insa, nu e vorba de transfer de informatii, puncteaza ea."De obicei, participantul la coaching are toate informatiile necesare; nu mai este despre CE, ci despre CUM facem lucrurile, despre cum cream un mediu mai bun, cum facem lucrurile mai eficient, cum avem relatii mai bune, cum devenim noi persoane mai performante, mai impacate cu noi, cum intelegem mai bine propriile resorturi si pe cele ale oamenilor din jur".Relatia dintre trainer si participantii la training este una mai tranzactionala, mai adauga Georgeta."Trainerul ofera informatii, participantii le primesc total sau partial, apoi le aplica mai mult sau mai putin in mediul de business".Trainerul creeaza un spatiu si niste experiente in care sa se realizeze invatarea. Relatia de coaching este insa una de explorare, care merge mult dincolo de suprafata, care atinge fiinta mai profunda a clientului de coaching. Este o relatie de durata, de incredere si deschidere.Acestea sunt doar cateva dintre diferente. Companiile folosesc un amestec de training si coaching, in functie de situatie si de rezultatele pe care le asteapta. Un training clasic, de doua zile, are loc cu grupe de 10-15 persoane, iar investitia per individ este mai mica decat investitia necesara pentru a face un program de coaching cu o persoana, explica Georgeta Dendrino.Executive coaching-ul este adresat oamenilor in pozitii executive. Un coach executiv se parteneriaza cu clientii sai intr-un mod creativ, care provoaca modelele lor mentale, inspirandu-i sa exploreze eficienta propriului leadership, satisfactia legata de mai multe aspecte ale vietii.Un executive coach isi ajuta clientii sa isi dezvolte capacitatile emotionale, agilitatea cognitiva, motivatia, abilitatile, cunostintele, expertiza.El ii sustine pe executivi cand isi rafineaza obiectivele si strategiile, pune sub semn de intrebare modul in care acestia gandesc, prejudecatile lor.Printr-o cunoastere de sine mai profunda, acestia invata sa tina cont de impactul pe care il au asupra celorlalti. Un executive coach isi sustine clientii in a deveni manageri mai buni ai culturii organizationale si ai echipelor lor.In plus, ei ii incurajeaza pe executivi sa isi asume responsabilitatea pentru dezvoltarea carierei si a invatarii continue atat pentru ei, cat si pentru organizatie.Exista piata si pentru training si pentru coaching. As spune chiar ca e la moda acum sa fii coach in Romania. Cred ca a fi coach si trainer a devenit ceva oarecum aspirational pentru multi - poate ca pare simplu, "trendy" sau chiar "fancy". Insa nu este atat de simplu. Este esential, din punctul meu de vedere, sa inveti enorm tu insuti, sa gasesti mereu energie suficient de multa si sa o dozezi pentru tine si pentru clienti tai, sa iti gasesti resurse de a te remonta in fiecare zi, de a te reinventa mereu.Nu am date concrete despre studii referitoare la piata de training si coaching in Romania, nu as vrea sa ma hazardez.Companiile investesc in executive coaching. Sau, mai bine zis, oamenii din companii; bugetele sunt, insa, ale companiilor.Ma bucur sa vad ca oamenii incep sa perceapa valoarea unor sesiuni de executive coaching.O vreme, coachingul a fost vazut ca fiind doar o masura de reparare, de rezolvare a unor probleme: cineva este agresiv, nu comunica bine, nu gestioneaza bine conflictele - ii dam un program de coaching.Acum, insa, managerii au inteles ca, pe masura ce urca mai sus in organizatie, au mai putini oameni in jur cu care sa poata vorbi despre anumite aspecte, temeri, intrebari pe care le au. Un executive coach poate fi un foarte bun partener de discutie, iti poate da perspective diferite de abordare.O mai mare deschidere in a discuta despre propriile temeri, limite, anxietati, in a asculta si alte perspective; o disponibilitate de a vedea si alte unghiuri de abordare si de a se dezvata de unele deprinderi, pentru a invata altele.As adauga dorinta de a performa, de a le fi lor mai bine in propria piele, de a gestiona mai bine toate planurile vietii. Cand ajungi sa jonglezi cu multe mingi foarte diferite in acelasi timp, cred ca ai nevoie, din cand in cand, de cineva care sa te asculte, care sa fie pentru tine precum Zazu era consilierul lui Mufasa si apoi al lui Simba, precum Jiminy Cricket era un fel de constiinta a lui Pinocchio.Unii au fost promovati si au nevoie de sustinere, de cineva cu care sa discute, de cineva care sa le puna o oglinda in fata. Am eu un client care imi spune: "hai sa ne vedem, sa ma mai pui si pe mine pe sine".Adevarul este ca, pe masura ce avanseaza in organizatie, cu atat sunt mai singuri, cu atat pot sa iasa la suprafata umbre, aspecte ascunse precum: anxietate, narcisism, agresivitate, nevoia de a controla totul, mandrie exagerata, teama.Am avut clienti care au venit sa facem coaching pentru ca feedbackul 360 iesise mai rau decat se asteptasera: aveau comportamente nepotrivite, arogante, distante fata de cei din echipa.Nu este usor sa produci schimbarea daca oamenii nu vor sa schimbe ceva la ei. E nevoie mereu de un "De ce?" important pentru ei, nu doar pentru ceilalti. In plus, executivii nu au multa rabdare, vor sa vada rezultate rapid - dar imi place aceasta provocare.Acum 22 de ani, Interact furniza doar training. Am fost una dintre primele companii de training din Romania si am crescut impreuna cu piata, cu clientii nostri.Am avut multi clienti straini inca de la inceput si am invatat enorm de la ei. Poate ca am avut sansa ca ei sa vada ceva la mine si sa vrea sa facem cursuri impreuna, sa ma invete ei lucruri, sa imi dea sa gestionez proiecte complexe.Coachingul a venit mai tarziu, acum vreo 10 ani, cand cativa clienti, tot straini, au vrut sa fiu eu coach pentru ei. Aveam deja multa experienta, invatasem multe.Legat de Interact - faptul ca ramanem, dupa 22 de ani, printre cele mai relevante firme din aceasta piata, este foarte important pentru mine.De-a lungul timpului am venit cu proiecte noi care au setat un standard in domeniu si au adus solutii inovatoare in aceasta piata.Un aspect despre care indraznesc sa spun ca sunt mandra este faptul ca in toti acesti ani am reusit sa deprind lectia versatilitatii - sa invat si sa integrez cunostinte din multe domenii, sa fiu in pas cu vremurile si sa ii ajut pe cei cu care am lucrat sa ia premii internationale. Cred ca am construit relatii de incredere cu clienti, cu parteneri, cu colegi (sper), relatii care dureaza de foarte multi ani.Am lansat un proiect unic - Journey to Your Inner Self - pe care vreau sa il crestem. Este un fel de calatorie initiatica la Delphi, in Grecia, la Templul lui Apollo, pe care era scris: "Know Yourself".La Interact, credem ca o mai buna cunoastere de sine va crea lideri autentici, cu o capacitate de a-i intelege pe ceilalti mai bine si de a se adapta la cerintele viitorului si ale diverselor generatii.Pe langa Interact, m-am implicat in doua proiecte in care cred enorm: unul are legatura cu educatia in Romania (Asociatia pentru Valori in Educatie - AVE) si isi propune sa aduca Romania in primele 10 tari din Europa din punct de vedere al calitatii educatiei, pana in 2035.Al doilea proiect are ca scop promovarea leadershipului bazat pe balanta feminin-masculin (PWN Global); aici sint Vice President Mentoring si coordonez toti vice presedintii din tarile unde PWN exista. Sunt insa implicata si in organizatia din Romania, ca mentor si business angel.