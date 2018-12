Gift concierge: Ce cadouri de Craciun oferi unui businessman?

Craciunul vine si la birou si fie ca alegi un cadou pentru un partener de afaceri, un sef sau un coleg de birou, trebuie sa te asiguri ca darul tau este potrivit pentru mediul corporate, dar si ca il surprinde placut pe cel ce il primeste.Pentru a se asigura ca vei darui cele mai potrivite cadouri,, ne-a oferit 5 idei de cadouri inedite, potrivite pentru un business man cu stil. Iata care sunt acestea:In epoca smartphone-urilor, ceasurile s-au transformat dintr-un obiect utilitar, intr-unul de decor, apreciat mai ales de pasionatii de design interior.Un ceas de birou cu aspect antichizat va arata excelent pe biroul sefului pasionat de decorul vintage. Mai mult decat atat, daca seful tau este o persoana punctuala si prompta, atunci un astfel de cadou ii poate arata ca apreciezi acest lucru.Acest model inedit, cu aspect de telescop ii va completa colectia de obiecte vintage si va infrumuseta orice piesa de mobilier pe care e asezat.Daca esti in cautarea un cadou pentru un business man pasionat de istorie, cartografie sau arta, nu ai cum sa dai gres cu o harta. Aminteste-i de evolutia lumii cu o reproducere din Perioada Marilor Explorari, ce-i apartine celebrului cartograf Petrus Plancius.Nu doar ca va studia harta cu placere de fiecare data cand are cateva clipe libere, dar oricine ii paseste pragul biroului va admira piesa si atentia la detalii cu care aceasta a fost realizata.Nu stii ce sa ii daruiesti colegului de birou care isi iubeste plaiurile natale? Opteaza pentru o harta inramata a unei regiuni autohtone, cum ar fi Transilvania.Pe langa faptul ca are o puternica incarcatura istorica si nationalista, aceasta harta il va transporta pe meleagurile Transilvaniei de acum cateva sute de ani si ii va oferi indicii despre cum plaiurile ardelenesti s-au schimbat de-a lungul timpului.O agenda eleganta este cadoul perfect pentru un business man cu un program incarcat si multe intalniri de afaceri. Ca sa il ajuti sa fie mai organizat, fa-i cadou un jurnal din piele, in care isi poate nota toate detaliile importante de pe parcursul zilei.Alege drept cadou un jurnal lucrat manual, cu aspect medieval, care este mai mult decat un simplu office supply. Va fi incantat sa primeasca un dar handmade si va aprecia fiecare cusatura si detaliu ce au contribuit la realizarea lui.Orice business man trebuie sa aiba la indemana un instrument de scris tot timpul. Fie ca il foloseste sa noteze un numar de telefon in agenda sau sa semneze un contract important, stiloul nu trebuie sa lipseasca de pe biroul lui.Ofera-i un set de scris retro, cu stilou si calimara de cerneala, care va transforma o actiune banala precum scrierea unor notite, intr-un moment plin de rafinament. Detaliile elegante sunt cele care transforma acest set de scris intr-un obiect cu totul si cu totul inedit, potrivit pentru un barbat cu stil.